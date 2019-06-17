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Dünya Bankası yetkililerinden Türkiye Adalet Akademisine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 15:53 | Son Güncelleme

Dünya Bankasının Avrupa, Orta Asya, Afrika ve Ortadoğu Genel Direktörü Ed Olowo-Okere başkanlığındaki heyet, Türkiye Adalet Akademisini ziyaret etti

Dünya Bankasının Avrupa, Orta Asya, Afrika ve Ortadoğu Genel Direktörü Ed Olowo-Okere başkanlığındaki heyet, Türkiye Adalet Akademisine ziyarette bulundu.

Türkiye Adalet Akademisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ed Olowo-Okere başkanlığındaki heyet, 13 Haziran'da Türkiye Adalet Akademisini ziyaret ederek çalışmalar hakkında Akademi Başkanı Muhittin Özdemir'den bilgi aldı.

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ve Türkiye Adalet Akademisi ile ilgili bilgilendirme sunumları yapılan ziyarette, Genel Direktör Okere, UYAP'ı ve Akademinin vizyonunu çok beğendiğini, uzaktan eğitim hedefinin gerçekleştirilmesi için destek vermeye açık olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Stratejisi'ni merak ettiklerini dile getiren Okere, Yargı Reformu Stratejisi'nin içeriği ve bu kapsamda Akademinin hedefleriyle ilgili Özdemir'den bilgi aldı.

Ziyarette, Dünya Bankası ile çeşitli alanlarda işbirliği konuları ele alındı.

Akademide yer alan İnsan Hakları Merkezini de ziyaret eden heyet, hakim ve savcı adaylarına verilen uygulama eğitimlerini gözlemledi.

Ed Olowo-Okere, ekonomik yönden gelişmenin iyi işleyen bir yargıyla bağlantılı olduğunu vurgulayarak, Akademiyle iş birliği içinde olmaktan memnuniyet duyacaklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Bankası türkiye adalet akademisi ziyaret

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