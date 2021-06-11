Dünya Bankası'ndan Latin Amerika İçin 'Mütevazı Büyüme' Beklentisi

Dünya Bankası’nın Ekonomik Görünüm Raporu’na göre Latin Amerika ve Karayipler ekonomisinde bu yıl yüzde 5,2’lik büyüme öngörülüyor. Raporda “Geçen yıl yüzde 6,5 daralmayla Birinci Dünya Savaşı ve Büyük Buhran da dahil olmak üzere tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşayan bölge için mütevazı bir toparlanma öngörülmektedir” deniliyor.

Raporda, gelişmiş ülkelerdeki aşılama sürecinin de katkısıyla küresel ekonomide olumlu bir ivme yaşandığı ancak Latin Amerika’nın bu yılki gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) 2019’dan daha düşük olacağı öngörülüyor.

Bölgenin en büyük ekonomisine sahip olan Brezilya için bu yıl yüzde 4,5’lik bir büyüme bekleniyor. ABD’den sonra virüs kaynaklı en çok ölümün yaşandığı ülke olan Brezilya’da hükümetin yaptığı sosyal yardımların, alım gücü azalan Brezilyalılar’ın tüketimini arttırması ve bu durumun da üretime olumlu yansıması bekleniyor.

Latin Amerika’nın ikinci büyük ekonomisi olan ve pandemiden en sert etkilenen ülkelerden olan Meksika’da geçen yıl yaşanan yüzde 8,3’lük ekonomik küçülmenin ardından bu yıl yüzde 5 büyüme bekleniyor. Ekonomisinin en önemli girdilerinden biri ABD’ye ihracat olan Meksika’nın, başta imalat ve hizmet sektörü olmak üzere ABD’deki olumlu ekonomik senaryodan faydalanacağı belirtiliyor.