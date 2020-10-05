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Dünya Bankası'ndan mali kriz uyarısı

05.10.2020 10:57 | Son Güncelleme

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, yeni bir mali kriz ve borç krizine karşı uyarıda bulundu.

Malpass, gelişmekte olan ve yeni sanayileşen ülkelerin artan borç stokuna dikkat çekti.Dünya Bankası Başkanı David Malpass, gelecek hafta sanal ortamda yapılacak Dünya Bankası Yıllık Sonbahar Toplantısı öncesi Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, çok sayıda gelişmekte olan ve yeni sanayileşen ülkenin mali açıdan "uçurumun eşiğinde" olduğunu belirtti. Söz konusu ülkelerin borç stoklarının ekonomilerini zorlayacak seviyeye geldiğini ifade eden Malpass, "Devasa bütçe açıkları ve borç ödemeleri ekonomilerini yıpratıyor. Ayrıca bankalar da kötü krediler nedeniyle zorluklar yaşıyor" dedi.

"Bu ülkelerin bazılarının borçlarını ödeyemeyeceği çok açık" diyen Malpass yükümlülüklerini yerine getiremeyecek durumdaki ülkelerin borçlarının silinmesini talep etti. Dünya Bankası Başkanı, Latin Amerika'daki krizlerde ve 90'lı yıllarda yüksek borçlu ülkeler için oluşturulan ve kısaca "HIPC İnisiyatifi" olarak adlandırılan "Ağır Borç Yükü Altında Bulunan Yoksul Ülkelerin Borçlarını Hafifletme Girişimi" çerçevesinde de benzer adımlar atıldığını ifade etti.

Özel bankalara ve yatırım fonlarına da bu bağlamda büyük görev düştüğünü belirten Malpass, "Yatırımcılar yeterince girişimde bulunmuyor, beni hayal kırıklığına uğrattılar. Ayrıca bazı büyük Çinli kredi kuruluşları da çekimser kalıyor" eleştirisinde bulundu.

Yoksulluk uyarısı

Dünya Bankası Başkanı, dünya genelinde artan eşitsizliğe karşı da uyarıda bulundu. Malpass, koronavirüs pandemisinin yoksulluğa karşı yürütülen mücadele sonucu sağlanan gelişmeleri yok ettiğini belirterek, 2021 yılına kadar 150 milyon kişinin yeniden yoksulluk sınırının altına düşebileceğini söyledi.

Dünya Bankası, koronavirüs aşısının yoksul ülkelerde de erişilebilir olması için 12 milyar dolar bütçe ayırmaya hazırlanıyor.

dpa,Reuters/BÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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