Dünya Bankası'ndan mali kriz uyarısı

Malpass, gelişmekte olan ve yeni sanayileşen ülkelerin artan borç stokuna dikkat çekti.Dünya Bankası Başkanı David Malpass, gelecek hafta sanal ortamda yapılacak Dünya Bankası Yıllık Sonbahar Toplantısı öncesi Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, çok sayıda gelişmekte olan ve yeni sanayileşen ülkenin mali açıdan "uçurumun eşiğinde" olduğunu belirtti. Söz konusu ülkelerin borç stoklarının ekonomilerini zorlayacak seviyeye geldiğini ifade eden Malpass, "Devasa bütçe açıkları ve borç ödemeleri ekonomilerini yıpratıyor. Ayrıca bankalar da kötü krediler nedeniyle zorluklar yaşıyor" dedi.

"Bu ülkelerin bazılarının borçlarını ödeyemeyeceği çok açık" diyen Malpass yükümlülüklerini yerine getiremeyecek durumdaki ülkelerin borçlarının silinmesini talep etti. Dünya Bankası Başkanı, Latin Amerika'daki krizlerde ve 90'lı yıllarda yüksek borçlu ülkeler için oluşturulan ve kısaca "HIPC İnisiyatifi" olarak adlandırılan "Ağır Borç Yükü Altında Bulunan Yoksul Ülkelerin Borçlarını Hafifletme Girişimi" çerçevesinde de benzer adımlar atıldığını ifade etti.