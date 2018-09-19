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Dünya Bankası'ndan Nijer'e 80 milyon dolarlık yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 20:39 | Son Güncelleme

Dünya Bankası, Nijer'de yaşayan mültecilere 80 milyon dolarlık yardım yapacak

ANKARA/ Dünya Bankası, Nijer'in 3 farklı bölgesinde yaşayan mültecilere 80 milyon dolarlık yardım sağlayacağını bildirdi.

Bankanın Nijer Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, "Mülteci ve Ev Sahibi Toplulukları Destek Projesi (Parca) kapsamında Nijer'in Diffa, Tahoua ve Tillabery bölgelerindeki mülteci ve onları evlerine alanlara 80 milyon dolar yardım sağlanacak." denildi.

Söz konusu yardımlarla ülkenin 3 bölgesinin 15 kasabasında ikamet eden mültecilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve ekonomik entegrasyonlarının sağlanması amaçlanıyor.

"Parca" projesi Sahel İttifakının bir parçası olarak G5 Sahel devletlerine destek amaçlı hayata geçirildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Nijer temsilcisi Alessandra Morelli, "Bu yardım, yerel yönetim, Dünya Bankası ve BMMYK ekiplerinin yürüttüğü ortak projeler kapsamında yapıldı." dedi.

Morelli, bu yardımların yerinden edilmiş insanların sosyo-ekonomik entegrasyonlarının sağlaması için yeni yaklaşımların geliştirilmesine yardımcı olacağına işaret etti.

Dünya Bankası verilerine göre, bölgede yaşanan siyasi krizler nedeniyle Nijer'e sığınan mülteci sayısı 280 bini aştı.

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Dünya Bankası mülteci nijer yardım

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