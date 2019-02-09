HABER

Dünya Bankasından Nijerya'ya 611 milyon dolar eğitim desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 17:06 | Son Güncelleme

Dünya Bankasından Nijerya'ya 611 milyon dolar eğitim desteği

Nijerya Eğitim Bakanı Adamu Adamu, ülkede eğitim sisteminin güçlendirilmesi için Dünya Bankasının 611 milyon dolar destek verdiğini söyledi.

Adamu, Herkes İçin Daha İyi Eğitim Hizmeti Sağlama Programı'nda yaptığı konuşmada, Nijerya'ya eğitim alanında verilen 611 milyon dolarlık destekten dolayı Dünya Bankası yetkililerine teşekkür etti.

Program ile okula gidemeyen çocuk sayısını azaltmayı amaçladıklarını dile getiren Adamu, Boko Haram saldırıları, çatışmalar ve kaçırma olayları nedeniyle milyonlarca öğrencinin okula gidemediğine dikkati çekti.

Bakan Adamu, "Dünya Bankasının desteğiyle yürütülen program, Nijerya'nın kuzey eyaletleri başta olmak üzere 17 eyaletinde uygulanacak." dedi.

Nijerya Eğitim Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde hazırlanan rapora göre, ülkede Boko Haram saldırıları ve çeşitli nedenlerle 13,2 milyon çocuk okula gidemiyor.

Duyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymişDuyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymiş
Bucak'taki salgının nedeni 'norovirus' (2)Bucak'taki salgının nedeni 'norovirus' (2)
Sevgilisiyle kocasını öldürüp, cesedin üzerine çamaşır suyu dökmüşlerSevgilisiyle kocasını öldürüp, cesedin üzerine çamaşır suyu dökmüşler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Bankası eğitim nijerya

En Çok Okunan Haberler

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

Güneş Alper Boğuşlu Milli Takım'da görmek istiyor

Güneş Alper Boğuşlu Milli Takım'da görmek istiyor

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'da bir kadın sevgilisiyle bir oldu, kocasını öldürüp, cesedin üzerine çamaşır suyu döktü

Sevgilisiyle bir olup kocasını öldürdü! Cesetten kurtulmak için...

Çaldığı pırlantayı yutan İrlandalı turiste 8 yıl 9 ay hapis cezası

Çaldığı pırlantayı yutmuştu! Cezası belli oldu!

İstanbul Şişli'de silahlı ve maskeli soygun!

Silahlı ve maskeli kişiler bir anda içeri girdi

Boğaz turunda korkunç olay! Tekneden düştü, kurtarılamadı

Boğaz turunda korkunç olay!

Ayı saldırısından son anda kurtulan 2 avcı, inde sürprizle karşılaştı

Ayı saldırısından son anda kurtulan 2 avcı, inde sürprizle karşılaştı

Kangalın Güneydoğulu rakibi 'Kurtboğan'

Kangalın Güneydoğulu rakibi 'Kurtboğan'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.