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Dünya Bankası'ndan Özbekistan'a girişimciliği destekleme kredisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 09:11 | Son Güncelleme

Dünya Bankası, kırsal kesimde girişimciliğin geliştirilmesi için Özbekistan'a 200 milyon dolar kredi sağlayacak

Dünya Bankası, Özbekistan’ın doğusundaki Fergana Vadisi'nde kırsal kesimde girişimciliğin geliştirilmesi için 200 milyon dolar kredi sağlayacak.

Dünya Bankası Özbekistan Temsilciliği'nden yapılan açıklamaya göre, Dünya Bankası Direktörler Kurulu, Özbekistan’ın Fergana, Namangan ve Andican kentlerinde kırsal kesimde girişimciliğin desteklenmesi için 200 milyon dolarlık kredi ayrılmasını onayladı.

Proje kapsamında kırsal alanlardaki işletmelerin değer zincirleri oluşturmasına ve kentsel alanlardaki pazarlara erişimin genişletilmesine yardımcı olunacak, ayrıca bölgede tarım, gıda, el sanatları üretimi ve turizm gibi sektörlerde küçük işletmelerin gelişmesine destek verilecek. Bölgedeki 20 bin kişiye de istihdam sağlanması öngörülüyor.

1995 yılında Dünya Bankası'na üye olan Özbekistan’a, banka tarafından bugüne kadar yaklaşık 4 milyar dolarlık kredi sağlandı.

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Özbekistan

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