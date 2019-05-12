"Dünya Barış Ormanları" için gezgin oldu

İSTANBUL (AA) - KAAN BOZDOĞAN - Hayalini kurduğu "Dünya Barış Ormanları Projesi"ni (World Peace Forests) doğum gününde hayata geçirmek için işinden istifa eden, ardından tüm elbiselerini Türk Kızılay'a kitaplarını ise halk kütüphanesine bağışlayan 29 yaşındaki gezgin, Türkiye'nin her şehrinde ve dünya başkentlerinde fidanları toprakla buluşturmak için yola çıktı. Aydın'da 4 yıldır bir inşaat firmasında çalışan arkeolog Yunus Emre Karaca, doğum gününde (9 Nisan) daha yeşil bir dünya için gezgin olmaya karar verdi. Düşündeki "Dünya Barış Ormanları Projesi"ni hayata geçirmek için işinden istifa eden Karaca, tüm kıyafetlerini Türk Kızılay'a, kitaplarını da halk kütüphanesine bağışladı. Çadır ve uyku tulumunun yanı sıra sırt çantasına 3 tişört, birer ceket, pantolon, ayakkabı, yağmurluk ve sweatshirt sığdıran Karaca, ülkenin her kentine, daha sonra dünya başkentlerine en az bir fidan dikmek için yola koyuldu. Karaca, projesini memleketi Kastamonu'nun Tosya ilçesinden başlattı. Ailesinin yaşadığı köye ilk fidanı diken Karaca, bir ayda sırasıyla Kastamonu, Karabük ve Kocaeli'nde belirlenen alanlara fidan dikti. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince... İklim değişikliği: Bilim insanları radikal yöntemler deneyecek İzmir’de gerçek sınav provası

Kendi imkanlarıyla projesini finanse eden Karaca, başlığında tohum bulunan kurşun kalemleri de gezide karşılaştığı insanlara hediye ediyor. Karaca ayrıca, fidan dikimlerini, seyahat sırasında gördüğü tarihi ve kültürel yerleri, yaşadığı olayları "Bizim Yunus" adıyla açtığı sosyal medya hesapları ve Youtube kanalından paylaşıyor. Karaca, ilerleyen dönemlerde yeme-içme, seyahat gibi alanlarda sponsor bulabileceğine inandığını ifade etti. - Şehirleri otostopla geziyor, tanımadığı evlere misafir oluyor Yunus Emre Karaca, AA muhabirine, Dünya Barış Ormanları Projesi kapsamında, "Her il merkezine bir orman, her dünya başkentine bir orman" diyerek yola çıktığını söyledi. Hayata iz bırakabilmek için bu projeyi hayata geçirdiğini dile getiren Karaca, şehirleri gezerken ve konaklarken ücret ödemediğini belirterek, "Şehirleri otostopla geziyorum, ücret ödemiyorum bir yerden bir yere giderken. Gezginlerin kullandığı bir uygulama sayesinde de kalacak yerlerimi ücretsiz ayarlıyorum. Bazen akrabalarımın ya da arkadaşlarımın evinde kalıyorum. Gideceğim yere bakıyorum, tanıdığım kimse yoksa uygulama aracılığıyla konaklıyorum." diye konuştu.