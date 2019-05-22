Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "Eğer dünya barışı için bir fırsat olacaksa Filistin sorununun çözümü şarttır." dedi.

Malezya'nın idari başkenti Putrajaya'da Filistinlilere iftar veren Başbakan Mahathir, Filistin-İsrail sorununa ve Malezya'nın İsrail'in işgalci politikalarına karşı tavrına dair değerlendirmede bulundu.

Ülkesinin Filistin davasına bağlılığının süreceğini ve Malezya'nın her zaman Filistinlilerin yanında saf tutacağını belirten Mahathir, "İsrail rejiminin baskı ve adaletsizliği sürdüğü müddetçe bu konuda sessiz kalmayacağız." şeklinde konuştu.

Mahathir, dünya genelinde İsrail'in protesto edildiği birçok faaliyette Malezya'nın yer aldığını ifade ederek, "Malezyalılar Gazze'deki işgali kırmak için deniz ve kara konvoyları da dahil olmak üzere birçok protestoya katıldı ve Filistinlilerin acısını uluslararası camiaya hatırlattı." dedi.

- "Dünya barışı için Filistin sorununun çözümü şart"

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının Orta Doğu'da terörizmin ana sebebi olduğunun altını çizen Mahathir, "Terör ve militanlık, İsrail'in uyguladığı devlet terörünün doğrudan sonucudur. Bu mesele güçlü Batılı devletler tarafından gözardı edilmektedir." ifadesini kullandı.