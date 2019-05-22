HABER

"Dünya barışı için Filistin sorununun çözümü şart"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 20:46 | Son Güncelleme

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed: - "Eğer dünya barışı için bir fırsat olacaksa Filistin sorununun çözümü şarttır"

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "Eğer dünya barışı için bir fırsat olacaksa Filistin sorununun çözümü şarttır." dedi.

Malezya'nın idari başkenti Putrajaya'da Filistinlilere iftar veren Başbakan Mahathir, Filistin-İsrail sorununa ve Malezya'nın İsrail'in işgalci politikalarına karşı tavrına dair değerlendirmede bulundu.

Ülkesinin Filistin davasına bağlılığının süreceğini ve Malezya'nın her zaman Filistinlilerin yanında saf tutacağını belirten Mahathir, "İsrail rejiminin baskı ve adaletsizliği sürdüğü müddetçe bu konuda sessiz kalmayacağız." şeklinde konuştu.

Mahathir, dünya genelinde İsrail'in protesto edildiği birçok faaliyette Malezya'nın yer aldığını ifade ederek, "Malezyalılar Gazze'deki işgali kırmak için deniz ve kara konvoyları da dahil olmak üzere birçok protestoya katıldı ve Filistinlilerin acısını uluslararası camiaya hatırlattı." dedi.

- "Dünya barışı için Filistin sorununun çözümü şart"

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının Orta Doğu'da terörizmin ana sebebi olduğunun altını çizen Mahathir, "Terör ve militanlık, İsrail'in uyguladığı devlet terörünün doğrudan sonucudur. Bu mesele güçlü Batılı devletler tarafından gözardı edilmektedir." ifadesini kullandı.

Mahathir, Filistin sorununun dünya ve insanlık için önemine dair şunları söyledi:

"Bunu daha önce de çoğu kez söyledim. Eğer dünya barışı için bir fırsat olacaksa Filistin sorununun çözümü şarttır. Bu sorunu çözmek için uluslararası camia yerinden edilen Filistinlilerin derdine çare bulmalı, İsraillilerin kanunsuzca ellerinden aldığı toprakların iade edilmesini sağlamalıdır. Soykırımcı İsrail ordusunun Filistin'deki işgalleri sonlandırılmalı ve Filistinlilerin ana vatanlarına dönmeleri temin edilmelidir."

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
TBMM Başkanı Şentop: “Siyasetteki tartışmalar toplumsal hayatımızda yok”TBMM Başkanı Şentop: “Siyasetteki tartışmalar toplumsal hayatımızda yok”
Süleyman Soylu Mısır Çarşısı esnafını ziyaret ettiSüleyman Soylu Mısır Çarşısı esnafını ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin israil Mahathir Malezya

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yeni imajına beğeni yağdı...

Yeni imajına beğeni yağdı...

Dortmund'dan bir bomba transfer daha

Dortmund'dan bir bomba transfer daha

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Selim Kotil, İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

Selim Kotil, İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sarar ailesine dehşeti yaşatmışlardı! Karar belli oldu

Sarar ailesine dehşeti yaşatmışlardı! Karar belli oldu

Jandarma aracı, şarampole devrildi: 4 asker yaralı

Jandarma aracı kaza yaptı: 4 asker yaralı!

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarın akşama kadar sürecek

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarın akşama kadar sürecek

Kadıköy'de bir hastanede yangın çıktı

Kadıköy'de hastanede korkutan yangın!

Tartıştığı müşterinin otelini bastılar: 4 yaralı

Bıçak ve sopalarla otel bastılar: 4 yaralı

Maaşını alamayınca ortalığı birbirine kattı

Maaşını alamayınca ortalığı birbirine kattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.