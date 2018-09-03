‘Dünya Basını İçin Üzücü Gün’

Bachelet, mahkemenin verdiği hapis cezasının Myanmar'da görev yapan tüm gazetecilere bir gözdağı verme mesajı olduğunu belirterek, “Myanmar’da görev yapan gazetecilere burada korkusuzca hareket edemezsiniz ya da kendinizi oto sansüre tabi tutmak zorundasınız deniliyor. Görevli gazetecilere gözdağı veriliyor” dedi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği görevini Zeid Raad El Hüseyin’den devraldıktan sonra görevine başlayan Michelle Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada iki gazeteciye verilen hapis cezasını kınadı.

Reuters Şef Editörü Stephen Adler, gazetecilerin özgürlüklerinin elinden alındığını belirterek, “bugün dünya basını için üzücü bir gün” dedi.

Yaklaşık bir yıldır tutuklu olan gazetecilere verilen hapis cezası dünyada büyük tepkiye yol açtı.

Reuters haber ajansının iki muhabiri Wa Lone ve Kyaw Soe Oo’ya, Myanmar'da, casusluk yaptıkları ve askeri belgeleri ifşa ettikleri gerekçesiyle yedişer yıl hapis cezası verildi.

Bachelet, Myanmar hükümetine yaptığı çağrıda, "Myanmar’da hapis cezası verilen iki gazetecinin mahkumiyetleri derhal iptal edilmeli ve iki gazeteci derhal serbest bırakılmalı. Myanmar’da tutuklu bulunan diğer bütün gazetecilerin de serbest bırakılmasını talep ediyorum" dedi.

CPJ: “Anti demokratik ve barbarca bir karar”

New York merkezli ‘Gazetecileri Koruma Komitesi’ (CPJ), yayınladığı yazılı açıklamada iki gazeteciye verilen hapis cezasının tarihte iz bırakacak anti demokratik bir karar olduğunu belirterek Myanmar’ı kınadı.

CPJ, Myanmar’da barbarca tutuklanan, anti demokratik ve haksız bir şekilde hapisle cezalandırılan iki gazetecinin derhal serbest bırakılmasını istedi.

Freedom House: “Gazetecileri hapsederek gerçekleri bastırmaya çalışıyorlar”

Dünyanın önde gelen hak ve özgürlük kuruluşlarından biri olan ‘Freedom House’ yayınladığı yazılı açıklamada iki gazetecinin hapse mahkum edilmesini kınadı.

Freedom House Başkanı Michael J. Abramowitz, “Myanmar Hükümeti, işlerini yapan gazetecileri hapsetmek suretiyle gerçekleri bastırmaya çalışıyor. Kendi işledikleri suç eylemlerini saklamak ve hesap verilebilirlikten kaçınmak için çıkmaz bir sokağa giriyor” dedi.

