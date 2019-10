Dünya basınından İstanbul Bienali'ne övgü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 16. İstanbul Bienali, aralarında Financial Times, The New York Times, The Guardian, The Telegraph, BBC ve The Art Newspaper’ın da bulunduğu dünyanın önde gelen yayınlarında yer aldı.

16. İstanbul Bienali’ne üç farklı haberle yer veren Financial Times, sanat dünyasının önde gelen isimlerinden akademisyen ve yazar Nicolas Bourriaud küratörlüğünde Yedinci Kıta temasıyla düzenlenen bienalin dünya çapında önemli isimleri bünyesinde toplamasının başarısının göstergesi olduğu belirtiyor.

İngiltere merkezli Financial Times gazetesinin 28 Eylül’de yayımlanan How to Spend It özel sanat ekindeki Emma Crichton-Miller imzalı haberde, İstanbul’un kültür sanat hayatı geniş bir yelpazede incelendi.

"İstanbul nasıl çağdaş sanatın etkin gücü haline geldi?" başlığıyla yayımlanan haberde Türkiye’nin önde gelen ailelerinin çağdaş sanata olan desteklerinin önemi vurgulanırken, sonbaharda gerçekleştirilen sanat etkinlikleri sayesinde şehre sanatseverlerin dolup taştığı belirtildi.