Dünya başkentlerinde Ara Güler sergisi

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI'nca geçen yıl yaşamını yitiren fotoğraf sanatçısı ve foto muhabiri Ara Güler'in eserleri, dünya başkentlerinde sanatseverler ile buluşturulacak. Dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısı arasında gösterilen, 'Master of Leica' unvanına sahip Ara Güler'in eserleri, sırasıyla Londra, Paris, Kyoto, New York, Roma ve Mogadişu'da sergilenecek.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Doğuş Grubu Ara Güler Müzesi Arşiv ve Araştırma Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilen sergilerin ilki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İngiltere'nin en önemli sanat merkezlerinden Londra Saatchi Galeri'de açılacak.

Ana eksenini Ara Güler'in İstanbul fotoğraflarının oluşturacağı sergide; Anadolu ve dünya coğrafyasından kareler ile Aşık Veysel'den Nazım Hikmet'e, Picasso'dan Dali'ye uzanan tarihi portreler seçkisi de yer alacak. Londra sergisinde, özellikle İngiltere tarihine ve sanatına damga vurmuş Winston Churchill, Alfred Hitchcock, Bertrand Russell gibi isimlerin portrelerine yer ayrılırken; gidilen her ülkede o topluma ait önemli karakterlerin fotoğrafları da seçkiye eklenecek.

Ana sponsorluğu Halkbank ve Ziraat Bankası, ulaşım sponsorluğu Türk Hava Yolları, medya sponsorluğu Sabah ve Daily Sabah gazetelerince üstlenilen 'Ara Güler Sergisi', yurt dışında önemli müze ve galerilerde yer alarak, uluslararası sanat platformunda ustanın anısını yaşatacak. Sergi merkezlerinde düzenlenecek konferanslarda, Prof. Hasan Bülent Kahraman tarafından 'Ara Güler' fotoğrafçılığı anlatılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖN SÖZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sergi kitabı için kaleme aldığı ön sözde usta fotoğrafçı Ara Güler'i şöyle anlattı:

'Ara Güler, mesleğinde gerçek anlamda bir dünya markasıydı. Siyasi mücadeleleriyle, devlet adamlıklarıyla, fikirleriyle, sanatçılıklarıyla, insani duyarlılıklarıyla son 65 yılda dünyamızda iz bırakmış tüm önemli isimlerin onun objektifinin önünden geçmiş olması, bunun en büyük ispatıdır. 1950 yılında başladığı ve son nefesine kadar sürdürdüğü uzun meslek hayatı boyunca çektiği fotoğrafların, bugün de dünyanın dört bir yanında müzelerin, koleksiyonların, albümlerin başköşelerinde yer alıyor olmasıyla milletçe iftihar ediyoruz. Doğup büyüdüğü İstanbul'u, hayatının ve sanatının merkezine koyan Ara Güler'in serüveni, yakın tarihimizin de bir özeti gibidir. Kendisini, bağnazlıktan uzak, özgün, kuşatıcı ve üretken tarzıyla, ülkemizde gerçek sanatçı profilinin en ideal örneklerinden biri olarak daima saygıyla hatırlayacağız.'

Sergi kitabı, serginin düzenlendiği her ülkede, o ülkenin ana diliyle sanatseverlere ulaştırılacak.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ZAMANI NEW YORK'TA

İlk etabı Londra'daki Saatchi Galeri'de gerçekleştirilecek sergi, ardından mayıs ayı sonunda Paris'te Polka Galeri'de açılacak. Sergi, üçüncü durağında Avrupa sınırlarını aşarak, Kyoto'nun tarihi mekanlarından Tofukuji Tapınağı'nda gerçekleştirilecek. Sergi açılışı, Japonya'da G-20 Zirvesi'nin düzenlendiği aynı günlerde, haziran ayı sonunda yapılacak.

Serginin dördüncü açılışı, yine dünya medyası ve siyasetinin 2019 yılında odaklanacağı en önemli etkinliklerden olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ile aynı günlerde, eylül sonunda New York'ta gerçekleştirilecek. Kentin işlek noktalarından Smithsonian Ulusal Amerikan Yerli Müzesi'nde ziyarete açılacak serginin, özellikle BM için dünyanın dört bir yanından New York'a gelmiş farklı kültür ve milletlere ait geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor. Sergi, yıl sonundan itibaren Roma'da Trastevere Müzesi ve 2020'de Mogadişu'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde sanatseverlerle buluşturulacak.

Ara Güler, 2005 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü, 2008'de Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Hizmet Ödülü, 2009'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü, 2009'da ABD'de LucieAwards Yaşam Boyu Onur Ödülü ve 2011'de Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Ara Güler Müzesi ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi, sanatçının 90'ıncı yaş günü olan 16 Ağustos 2018'de Doğuş Grubu tarafından açıldı. Ara Güler 17 Ekim 2018'de, 90 yaşında hayatını kaybetti.

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