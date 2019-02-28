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"Dünya Batı ekseninde değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 11:14 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dünyadaki güç merkezlerinin ABD ve Avrupa etrafında şekillenmediğini söyledi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dünyadaki güç merkezlerinin ABD ve Avrupa etrafında şekillenmediğini dile getirdi.

Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Zarif, "Dünya Batı ekseninde değil. Dünyadaki güç merkezleri ABD ve Avrupa etrafında toplanmıyor. Dünya artık değişti, günümüzde gücün temeli bilim, teknoloji, bağımsızlık, inanç ve toplumsal güvendir." dedi.

Zarif, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) geçen sene satın aldığı silahlara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Suudi Arabistan ve BAE'nin geçen yıl toplam 89 milyar dolar değerinde silah satın aldığını hatırlatan Zarif, "Bölgemize 100 milyar dolarlık silah satışı yaptılar. İran'ın askeri bütçesi oldukça az olmasına rağmen neden İran'dan bu kadar endişe duyuyorlar? Biz kendi güvenliğimiz için üretiyoruz, harcama yapmıyoruz. Uluslararası işbirliği zeminimiz düşük olmasına rağmen bilimsel üretimimiz oldukça fazladır." ifadesini kullandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'nın haberine göre Zarif, ülkesinin zor bir süreçten geçtiğini ancak halka duydukları güven sayesinde gelecekten ümitli olduklarını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD BAE batı İRAN Muhammed Cevad Zarif Suudi Arabistan Tahran

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