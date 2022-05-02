Dünya Bebek Günü her sene 2 Mayıs'ta kutlanıyor. Konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler internette Dünya Bebek Günü nedir? Nasıl ortaya çıktı? 2 Mayıs Dünya Bebek Günü nasıl kutlanır? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Günün anlam ve önemine ilişkin detayları sizler için derledik.

DÜNYA BEBEK GÜNÜ NEDİR?

Dünya Bebek Günü her yıl 2 Mayıs'ta kutlanmaktadır

Bebek Gününün tarihi ve kökeni konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır.

Yenidoğan ile 2 yaşına kadar geçen süren bu süre önemlidir. 2 Mayıs Dünya Bebek Günü'nde anne ve babalar, onun en sevdikleri fotoğrafını sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

2 MAYIS DÜNYA BEBEK GÜNÜ NASIL KUTLANIR?

Bebek sahibi çiftler, onunla vakit geçirip oyunlar oynayabilir, onun fotoğraflarını sosyal medyada #2MayısDunyaBebekGunu hastag'i ile paylaşabilirler.

Evde bebekleri olmayanlar ise bebekleri olan akrabalarına ya da arkadaşına ziyarette bulunabilirler.

