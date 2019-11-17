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Dünya Beşten Büyüktür Derneği Genel Başkanı Sözen: "PKK/PYD/YPG Kürt’leri temsil ediyor diyenler Kürtlerin düşmanıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 11:12 | Son Güncelleme

Dünya Beşten Büyüktür Derneği Genel Başkanı Ziya Sözen, "PKK/PYD/YPG Kürtleri temsil ediyor’ söylemlerinin Kürt kökenli vatandaşları rahatsız ettiğini belirterek "PKK/PYD/YPG Kürtleri temsil ediyor diyenler Kürtlerin düşmanıdır" dedi.Dünya Beşten Büyüktür Derneği Genel Başkanı Sözen, "PKK/PYD/YPG Kürtleri temsil ediyor" söylemlerinin Kürt kökenli vatandaşlara yapılabilecek en büyük hakaret olduğunu belirterek, bu söylemin bilinçli şekilde kullanıldığını ve Kürtleri terörize etme amacı güttüğünü ifade etti.

Dünya Beşten Büyüktür Derneği Genel Başkanı Sözen: "PKK/PYD/YPG Kürt’leri temsil ediyor diyenler Kürtlerin düşmanıdır"

Dünya Beşten Büyüktür Derneği Genel Başkanı Ziya Sözen, "PKK/PYD/YPG Kürtleri temsil ediyor’ söylemlerinin Kürt kökenli vatandaşları rahatsız ettiğini belirterek "PKK/PYD/YPG Kürtleri temsil ediyor diyenler Kürtlerin düşmanıdır" dedi.
Dünya Beşten Büyüktür Derneği Genel Başkanı Sözen, "PKK/PYD/YPG Kürtleri temsil ediyor" söylemlerinin Kürt kökenli vatandaşlara yapılabilecek en büyük hakaret olduğunu belirterek, bu söylemin bilinçli şekilde kullanıldığını ve Kürtleri terörize etme amacı güttüğünü ifade etti. Bu söylemleri kullananların Kürt düşmanı olduğunu vurgulayan Sözen, "Çünkü Kürt kökenli vatandaşlarımız Müslüman’dır, dindardır, mütedeyyindirler, vatanseverdirler. Devletine ve milletine sadık insanlardır. Kürtleri temsil ettiği iddia edilen terör örgütleri PKK/PYD/YPG dinsizdirler, imansızdırlar, ateisttirler, şeref ve namus yoksunudurlar. Satılık, kiralık ve insanlık düşmanıdırlar. Her milletten insanların terör örgütlerine katıldığı gibi Kürt kökenli vatandaşlardan terör örgütlerine katılanlar vardır. Kürt kökenli vatandaşlardan terör örgütlerine katılanlar olduğu için bütün Kürtleri terörize etmek, terör örgütlerini Kürtlerin temsilcisi gibi göstermek hainliktir, alçaklıktır ve kocaman bir yalandır. Avrupa ülkelerinden DEAŞ’a katılanlar olduğu için DEAŞ’ı Almanların, İngilizlerin, Amerikalıların temsilcisi gibi göstermek nasıl yanlış ise, terör örgütlerini Kürtlerin temsilcisi gibi göstermek o derece yanlıştır” dedi.

"Operasyonların Kürtlere karşı yapıldığı algısı oluşturmaya çalışılıyor"
ABD ve Avrupa ülkelerinin Türkiye’nin terör örgütlerine karşı yaptığı başarılı operasyonlara gölge düşürme amacı güdüp, bu operasyonların Kürt kökenli vatandaşlara karşı yapıldığı algısını oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Sözen, şöyle devam etti:
"Bu yalan yanlış söylemler Türk-Kürt kardeşliğini asla bozmayacak, bilakis bu kardeşliğin pekişmesine vesile olacaktır. Çünkü Türkler ve Kürtler aynı coğrafyada yaşayan, aynı kaderi paylaşan dindaştırlar, kaderdaştırlar, nihayetinde kardeştirler. Hiç kimsenin bu kardeşliği bozmaya gücü yetmeyecektir. Suriye’de savaştan kaçan Kürtler ABD’ye, Avrupa’ya sığınmadılar. Sığındıkları ülke Türkiye olmuştur. Ülkemiz savaştan kaçan bütün mazlumlara, mağdurlara Kürt, Arap ayrımı yapmadan diline, dinine, ırkına bakmadan herkese gönül kapılarını açmıştır. Kürtleri savunuyormuş gibi görünen ABD ve Avrupa ülkeleri bütün mültecilere, mazlum ve mağdurlara kapılarını kapatmışlardır. Her gün onlarca mülteci denizlerde boğulmak suretiyle veya açlıktan Avrupa ülkelerinin sınırlarında hayatlarını kaybetmektedirler. ABD ve Avrupa Kürtleri sevselerdi ülkelerine mülteci olarak kabul ederlerdi veya insani yardım yaparlardı. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz ve devletimizin Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan sadece Kürtlere değil, dünyadaki bütün mağdur ve mazlumlara el uzatmaktadır. Ülkemiz hiçbir karşılık ve menfaat beklemeden yaptığı yardımlarla dünyada ilk sıradadır. Ne PKK, ne PYD, ne YPG, ne de onların siyasi temsilcileri Kürtlerin temsilcileri değildirler ve olamazlar. Türkiye Cumhuriyeti, Türklerin olduğu gibi ülkemizde yaşayan Kürt’lerin de tek temsilcisidir. Kürtler kendilerine temsilci olarak Türkiye Cumhuriyeti devletini görmektedirler. Bu gerçeklik geçmişten beri böyledir ve böyle kalmaya devam edecektir" diye konuştu.

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