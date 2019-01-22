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Dünya bıyık şampiyonu hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 14:08 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, 165 santimetre uzunluğundaki bıyığı ile 'Pala Mevlüt' olarak tanınan Dünya Bıyık Şampiyonu ve Türkiye Bıyık Kralı Mehmet Durdu Doğan, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Dünya bıyık şampiyonu hayatını kaybetti

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, 165 santimetre uzunluğundaki bıyığı ile 'Pala Mevlüt' olarak tanınan Dünya Bıyık Şampiyonu ve Türkiye Bıyık Kralı Mehmet Durdu Doğan, 81 yaşında hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ta merkez Onikişubat İlçesi, Serintepe Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Mehmet Durdu Doğan, sabah evinde vefat etti. 165 santimetre uzunluğundaki bıyıkları ile Türkiye'de tanınan ve bir dönem bıyıkları nedeniyle televizyonlarda birçok programa da konuk olan Doğan, gerek yurt içi gerekse de yurt dışında düzenlenen bıyık yarışmalarında birçok derece elde etmişti. Doğan'ın yaşlılığa bağlı olarak rahatsızlığının meydana geldiği belirtildi.
BIYIĞINI SİGORALATMIŞTI
Dünya Bıyık Şampiyonu Pala Mevlüt, 2004'te yaptığı açıklamada yurtiçi ve yurtdışından birçok insanın bıyığını görmek için kendisini ziyarete geldiğini belirterek bıyığını 80 bin liraya sigortalattığını açıklamıştı.

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Dünya bıyık şampiyonu hayatını kaybetti

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vay benim Bektaşi dedem.isiklar içinde uyu
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