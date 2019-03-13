Her yıl Mart ayının ikinci perşembe günü kutlanan “Dünya Böbrek Günü” dolayısıyla Özel İmperial Hastanesi Üroloji ve Fitoterapi Uzmanı Op. Dr Ömer Fatih Çelik uyarılarda bulundu.

Çelik, böbrek hastalıklarının genellikle erken dönem belirti vermediğini belirterek “Böbrek hastalıkları yaşam kalitemizi derinden etkileyebilecek sessiz sinsi katillerdir. Çünkü böbrek hastalıkları genellikle erken dönem belirti vermezler” dedi.

Böbrek hastalıkları genellikle erken dönem belirti vermediğinden geç dönemlerde büyük bir kısmının kaybolduğuna dikkat çeken Çelik, “Böbrek hastalıkları genellikle erken dönem belirti vermezler. Geç dönmede ise artık böbrekler sağlığının büyük kısmını kaybetmiş demektir. Bununla için böbrek hastalıklarına yakalanma riskini azaltmanın yollarını her zaman aramalıyız. Bunun için önerileri her zaman dikkate almak gerekir” diye konuştu. "Aktif olun"

Hastalığa karşı her zaman aktif olmak gerektiğini kaydeden Çelik, “Her zaman formda kalmak ve aktif olmak kronik böbrek yetmezliğine yakalanma riskini azaltacaktır. Hayatınızı yatağa düşkün halden çıkartın. Zinde olmak için gerekli olan her şeyi yapın. Hayatınızı; sizi hareketlendirecek ve bir amaca-hedefe yönlendirecek şekilde düzenleyin. Kan şekerinizi kontrol ettirin. Diyabet hastalarının büyük bir kısmında böbrek hasarı gelişir. Bunun için diyabet hastaları böbreklerini korumak amaçlı gerekli testleri yaptırarak böbrek sağlıklarını düzenli kontrol ettirmelidirler. Diyabet olmayan kişiler ise düzenli kan şekeri kontrollerini yaptırarak şeker hastalığının erken teşhis edilmesini sağlayabilirler” diye konuştu.

"Tansiyonunuzu kontrol ettirin"

Tansiyonun mutlaka kontrol altında tutulması gerektiğine işaret eden Çelik, “Pek çok insan yüksek tansiyonun beyin kanaması, kalp krizi ve felç gibi hastalıklara sıklıkla neden olduğu bilirken, pek az kişi böbrek rahatsızlıklarının sık nedenlerinden olduğunu bilir. Normal kan basıncı seviyesi 120/80’dir. Bu seviye ile 139/89 ise artık yaşam tarzınızı ve beslenmenizi değiştirmeniz gerektiğini gösteren haberci göstergedir. 140/90 ve üzeri tansiyonun risklerini doktorunuzla tartışın ve çözümünü arayın” şeklinde konuştu. "Tuz alımını azaltın"

Sağlıklı beslenme ve kilo kontrolünün önemine işaret eden Çelik, tuz alımının mutlaka azaltılması gerektiğini kaydederek “Sağlıklı beslenin, kilonuzu kontrol edin. Sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü, şeker ve kalp hastalıklarıyla ilişkili böbrek rahatsızlıklarını önlemede katkı sağlar. Tuz alımınızı azaltın. Yiyecekleri taze malzemelerle hazırlarsanız, tuz alımınızı kontrol etmek daha kolay olacaktır. Beslenme ve böbrek dostu yemek pişirme hakkında daha fazla bilgi için doktorunuzla konuşun” önerisinde bulundu.

"Sağlıklı sıvı alımına süreklilik kazandırın"

Sıvı alımının önemine işaret eden Çelik, şunları söyledi:

“Sağlığı korumak amaçlı günlük olarak tüketmemiz gereken miktar, geleneksel bilgelik uzun süredir günde 1,5 ila 2 litre su içmeyi önerilir. Bol miktarda sıvı tüketmek, böbreklerin vücuttan sodyum, üre ve toksinleri temizlemelerine yardımcı olur ve bu da kronik böbrek hastalığına yakalanma riskini önemli ölçüde azaltır. Aşırı sıvı yüklemesini savunmamakla beraber ancak günlük ortalama iki litre su alımının böbrek fonksiyonlarındaki düşüş riskini orta derecede azaltabileceği kanıtlanmıştır. Herhangi bir birey için doğru sıvı alımının cinsiyet, egzersiz, iklim, sağlık koşulları, hamilelik ve emzirme gibi birçok faktöre bağlı olduğunu akılda tutmak önemlidir. Ayrıca, böbrek taşı olan kişilerin, yeni bir taş oluşma riskini azaltmak için günde 2 ila 3 litre su içmeleri tavsiye edilir. Sigara içmeyin, içiyorsanız bırakın. Sigara içmek böbreklere kan akışını yavaşlatır. Daha az kan böbreklere ulaştığında, düzgün çalışma yeteneklerini bozar. Sigara içmek aynı zamanda böbrek kanseri riskini yüzde 50 arttırır.”