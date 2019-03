Her yıl Mart ayının ikinci perşembe günü kutlanan “Dünya Böbrek Günü” dolayısıyla Özel İmperial Hastanesi Üroloji ve Fitoterapi Uzmanı Op. Dr Ömer Fatih Çelik uyarılarda bulundu.

Çelik, böbrek hastalıklarının genellikle erken dönem belirti vermediğini belirterek “Böbrek hastalıkları yaşam kalitemizi derinden etkileyebilecek sessiz sinsi katillerdir. Çünkü böbrek hastalıkları genellikle erken dönem belirti vermezler” dedi.

Böbrek hastalıkları genellikle erken dönem belirti vermediğinden geç dönemlerde büyük bir kısmının kaybolduğuna dikkat çeken Çelik, “Böbrek hastalıkları genellikle erken dönem belirti vermezler. Geç dönmede ise artık böbrekler sağlığının büyük kısmını kaybetmiş demektir. Bununla için böbrek hastalıklarına yakalanma riskini azaltmanın yollarını her zaman aramalıyız. Bunun için önerileri her zaman dikkate almak gerekir” diye konuştu.

"Aktif olun"

Hastalığa karşı her zaman aktif olmak gerektiğini kaydeden Çelik, “Her zaman formda kalmak ve aktif olmak kronik böbrek yetmezliğine yakalanma riskini azaltacaktır. Hayatınızı yatağa düşkün halden çıkartın. Zinde olmak için gerekli olan her şeyi yapın. Hayatınızı; sizi hareketlendirecek ve bir amaca-hedefe yönlendirecek şekilde düzenleyin. Kan şekerinizi kontrol ettirin. Diyabet hastalarının büyük bir kısmında böbrek hasarı gelişir. Bunun için diyabet hastaları böbreklerini korumak amaçlı gerekli testleri yaptırarak böbrek sağlıklarını düzenli kontrol ettirmelidirler. Diyabet olmayan kişiler ise düzenli kan şekeri kontrollerini yaptırarak şeker hastalığının erken teşhis edilmesini sağlayabilirler” diye konuştu.