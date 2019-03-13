HABER

Dünya Böbrek Günü

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.03.2019 11:45 | Son Güncelleme

Her yıl Mart ayının ikinci perşembe günü kutlanan “Dünya Böbrek Günü” dolayısıyla Özel İmperial Hastanesi Üroloji ve Fitoterapi Uzmanı Op.

Dünya Böbrek Günü

Her yıl Mart ayının ikinci perşembe günü kutlanan “Dünya Böbrek Günü” dolayısıyla Özel İmperial Hastanesi Üroloji ve Fitoterapi Uzmanı Op. Dr Ömer Fatih Çelik uyarılarda bulundu.
Çelik, böbrek hastalıklarının genellikle erken dönem belirti vermediğini belirterek “Böbrek hastalıkları yaşam kalitemizi derinden etkileyebilecek sessiz sinsi katillerdir. Çünkü böbrek hastalıkları genellikle erken dönem belirti vermezler” dedi.
Böbrek hastalıkları genellikle erken dönem belirti vermediğinden geç dönemlerde büyük bir kısmının kaybolduğuna dikkat çeken Çelik, “Böbrek hastalıkları genellikle erken dönem belirti vermezler. Geç dönmede ise artık böbrekler sağlığının büyük kısmını kaybetmiş demektir. Bununla için böbrek hastalıklarına yakalanma riskini azaltmanın yollarını her zaman aramalıyız. Bunun için önerileri her zaman dikkate almak gerekir” diye konuştu.

"Aktif olun"
Hastalığa karşı her zaman aktif olmak gerektiğini kaydeden Çelik, “Her zaman formda kalmak ve aktif olmak kronik böbrek yetmezliğine yakalanma riskini azaltacaktır. Hayatınızı yatağa düşkün halden çıkartın. Zinde olmak için gerekli olan her şeyi yapın. Hayatınızı; sizi hareketlendirecek ve bir amaca-hedefe yönlendirecek şekilde düzenleyin. Kan şekerinizi kontrol ettirin. Diyabet hastalarının büyük bir kısmında böbrek hasarı gelişir. Bunun için diyabet hastaları böbreklerini korumak amaçlı gerekli testleri yaptırarak böbrek sağlıklarını düzenli kontrol ettirmelidirler. Diyabet olmayan kişiler ise düzenli kan şekeri kontrollerini yaptırarak şeker hastalığının erken teşhis edilmesini sağlayabilirler” diye konuştu.

"Tansiyonunuzu kontrol ettirin"
Tansiyonun mutlaka kontrol altında tutulması gerektiğine işaret eden Çelik, “Pek çok insan yüksek tansiyonun beyin kanaması, kalp krizi ve felç gibi hastalıklara sıklıkla neden olduğu bilirken, pek az kişi böbrek rahatsızlıklarının sık nedenlerinden olduğunu bilir. Normal kan basıncı seviyesi 120/80’dir. Bu seviye ile 139/89 ise artık yaşam tarzınızı ve beslenmenizi değiştirmeniz gerektiğini gösteren haberci göstergedir. 140/90 ve üzeri tansiyonun risklerini doktorunuzla tartışın ve çözümünü arayın” şeklinde konuştu.

"Tuz alımını azaltın"
Sağlıklı beslenme ve kilo kontrolünün önemine işaret eden Çelik, tuz alımının mutlaka azaltılması gerektiğini kaydederek “Sağlıklı beslenin, kilonuzu kontrol edin. Sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü, şeker ve kalp hastalıklarıyla ilişkili böbrek rahatsızlıklarını önlemede katkı sağlar. Tuz alımınızı azaltın. Yiyecekleri taze malzemelerle hazırlarsanız, tuz alımınızı kontrol etmek daha kolay olacaktır. Beslenme ve böbrek dostu yemek pişirme hakkında daha fazla bilgi için doktorunuzla konuşun” önerisinde bulundu.

"Sağlıklı sıvı alımına süreklilik kazandırın"
Sıvı alımının önemine işaret eden Çelik, şunları söyledi:
“Sağlığı korumak amaçlı günlük olarak tüketmemiz gereken miktar, geleneksel bilgelik uzun süredir günde 1,5 ila 2 litre su içmeyi önerilir. Bol miktarda sıvı tüketmek, böbreklerin vücuttan sodyum, üre ve toksinleri temizlemelerine yardımcı olur ve bu da kronik böbrek hastalığına yakalanma riskini önemli ölçüde azaltır. Aşırı sıvı yüklemesini savunmamakla beraber ancak günlük ortalama iki litre su alımının böbrek fonksiyonlarındaki düşüş riskini orta derecede azaltabileceği kanıtlanmıştır. Herhangi bir birey için doğru sıvı alımının cinsiyet, egzersiz, iklim, sağlık koşulları, hamilelik ve emzirme gibi birçok faktöre bağlı olduğunu akılda tutmak önemlidir. Ayrıca, böbrek taşı olan kişilerin, yeni bir taş oluşma riskini azaltmak için günde 2 ila 3 litre su içmeleri tavsiye edilir. Sigara içmeyin, içiyorsanız bırakın. Sigara içmek böbreklere kan akışını yavaşlatır. Daha az kan böbreklere ulaştığında, düzgün çalışma yeteneklerini bozar. Sigara içmek aynı zamanda böbrek kanseri riskini yüzde 50 arttırır.”

"Reçeteli ve reçetesiz ilaçlarda doktorunuzun tavsiyelerini dikkate alın"
Reçeteli ve reçetesiz ilaçların kullanımında doktor tavsiyesinin dikkate alınması gerektiğini hatırlatan Çelik, “Nonstreoid antiinflamatuar ağrı kesicilerin düzenli olarak alındığında böbrek hasarına ve hastalığa neden olduğu bilinmektedir. Bu tür ilaçlar muhtemelen böbrekleriniz göreceli olarak sağlıklıysa ve bunları yalnızca acil durumlar için kullanıyorsanız önemli bir tehlike oluşturmaz, Maalesef, kronik ağrı şikâyetleri olan kişilerin (artrit veya sırt ağrısı) sıklıkla bu ilaçları kullanması kronik böbrek yetmezliğini artırmaktadır. Yeterince kontrolleri yapılmamış gıda takviyelerinin kullanımında da doktorunuzun tavsiyeleri çok önemlidir.Ailenizden veya diğer aile üyelerinizden biri böbrek hastalığından muzdaripse böbrek fonksiyonunuzu kontrol ettirin” uyarılarında bulundu.

Yolcu uçağından çığlıklar yükseldi! Havada korkunç anlarYolcu uçağından çığlıklar yükseldi! Havada korkunç anlar
Böbrek sağlığı için tansiyona dikkatBöbrek sağlığı için tansiyona dikkat
21 yıllık hasret, arkadaş tavsiyesiyle sona erdi21 yıllık hasret, arkadaş tavsiyesiyle sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Akıllı lens ile tanışın!

Akıllı lens ile tanışın!

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor! Avrupa'nın en büyüğü...

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.