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Dünya böcek popülasyonu tehdit altında

16.02.2019 13:07 | Son Güncelleme

Kelebeklerden arılara, tüm böcek türlerinin neredeyse yarısı "önümüzdeki birkaç on yıl içinde" yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Dünya böcek popülasyonu tehdit altında

Bilim insanları, bunun insanlığın geleceği üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor.Geçen Pazar günü yayımlanan yeni bir araştırma, böcek türlerinin yüzde 40'ından fazlasının "neslinin tükenmesiyle tehdidiyle karşı karşıya olduğunu" öne sürüyor.

Bilim insanları yıllardır, böcek kaybının, özellikle de polen taşıyıcıların kaybının, insanlığın geleceği üzerinde sahip olabileceği yıkıcı etkiye karşı uyarıda bulunuyorlardı.

Etkilenen türler:

- Kelebekler ve güveler

- Arılar ve eşekarıları

- Kın kanatlılar

- Yusufçuklar ve diğerleri

'Dünya çapında tehdit altında'

Araştırmacılar şunları söyledi:

- "Böceklerin biyolojik çeşitliliği dünya çapında tehdit altında."

- "Çalışmamız, önümüzdeki birkaç on yıl içinde dünyadaki böcek türlerinin yüzde 40'ının tükenmesine yol açabilecek derecede çarpıcı bir düşüş oranı olduğunu ortaya koyuyor."

- "Etkilenen böcek grupları sadece belirli ekolojik hücrelere sahip olanları içermiyor, aynı zamanda birçok yaygın türü de içeriyor."

Problem nerede?

Çalışmaları, koruma bilimi disiplini içinde önde gelen uluslararası bir dergi olan Biological Conservation'da yayınlanmış olan araştırmacılar, habitat kaybı, kirlilik, böcek ilacı ve patojenler gibi biyolojik etmenlere dikkat çekti.

Araştırmacılar bu olayın yaratacağı zincirleme etki konusunda ayrıntılı bilgi vermemiş olsalar da, bilim insanları, özellikle azalan polen taşıyıcıların bir felaket yaratma potansiyeline sahip oldukları konusunda uyardılar ve kritik türleri korumak için somut eylem çağrısında bulundular.

Chicago'daki Küresel İlişkiler Konseyi’e ait bir raporda, "Bunun yapılmaması, küresel ekonomiye, beslenme ve diyet çeşitliliğine ve ekosistemlerin biyolojik çeşitliliğine yakın tehditler oluşturarak gıda güvenliğini tehlikeye atacak." dendi. "Ancak bunu başarmamız, gelecek nesiller için büyüyen bir nüfusu beslememizi sağlayacaktır."

Değiştirebilir miyiz?

Sydney Üniversitesi'nden Francisco Sanchez-Bayo ve Queensland Üniversitesi'nden Kris A.G. Wyckhuy'un yönettiği araştırmacılara göre, kayıpları durdurmak ve eğilimi tersine çevirmek için atılabilecek birkaç adım var.

Araştırmacılar, "Mevcut tarımsal uygulamaların yeniden gözden geçirilmesine acilen ihtiyaç duyuluyor, çünkü mevcut eğilimleri yavaşlatmak veya tersine çevirmek, azalan böcek popülasyonlarının geri kazanılmasını sağlamak ve sağladıkları hayati ekosistem hizmetlerinin koruması büyük bir önem taşıyor" dedi.

Lewis Sanders IV

© Deutsche Welle Türkçe

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