Dünya bu anı konuşuyor! Canlı yayında telefonu çaldı... Rus sözcüye 'Konuşma' talimatı

Dünya, son günlerde Rusya ile Ukrayna arasındaki artan gerilime odaklandı. Ukrayna önce ABD yapımı füzelerle sonra da İngiliz yapımı füzelerle Rusya'yı vurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk füze saldırısına nükleer doktrini imzalayarak yanıt verdi.

UKRAYNA'DAN BALİSTİK FÜZE SALDIRISIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken, bugün dikkat çeken bir iddia gündem geldi. Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun ülkeye yönelik bugünkü hava saldırısında aralarında kıtalar arası balistik füzenin de olduğu çeşitli bombalar kullandığı, bu saldırılarda Dnipro kentindeki sanayi alanları ile kritik altyapının hedef alındığı bildirilmişti. Roket ve uzay teknolojisi alanında faaliyet gösteren "Yujmaş" fabrikasının Dnipro kentinde bulunması ise dikkatlerden kaçmadı.

DÜNYA BU ANLARI KONUŞUYOR

Konu özelinde ilginç bir gelişme daha yaşandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin haftalık basın toplantısı düzenledi.

BASIN TOPLANTISINDA TELEFONA YANIT VERDİ

Basın toplantısı sırasında Zaharova'nın telefonu çaldı. Zaharova da canlı yayında aramaya cevap verdi.

CANLI YAYINDA 'KONUŞMA' TALİMATI

Arayanın Zaharova'ya "Yujmaş fabrikasına balistik füzelerle saldırı konusunda yorum yapmamamız istendi." dediği duyuldu.