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Dünya bu görüntüleri konuşacak! Putin Kremlin'den böyle takip etti

19.02.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna konusu nedeniyle batı ile ipler gün geçtikçe gerilirken Rusya'dan dikkat çeken bir hamle daha geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz'de stratejik nükleer füze kuvvetlerinin yer aldığı geniş kapsamlı tatbikatı başlattı. Kremlin tarafından tatbikat sırasında yapılan açıklamada Putin tatbikatı Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile birlikte izledi.

Dünya bu görüntüleri konuşacak! Putin Kremlin'den böyle takip etti

Rusya'nın Ukrayna krizini yeni bir boyuta taşıması beklenen balistik ve seyir füzeleri tatbikatı başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile birlikte tatbikatı Kremlin Sarayı’ndaki durum merkezinden izledi.

TABİKATI LUKAŞENKO İLE BİRLİKTE İZLEDİ

Kremlin tarafından tatbikat sırasında yapılan açıklamada, “Devlet Başkanı, tatbikatı durum izleme merkezinden Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile birlikte izledi. Tatbikata Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Güney Askeri Bölgesi, Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Karadeniz Filoları kuvvetleri ile araçları katıldı" denildi.

Tatbikatta, Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Kinzhal hipersonik füzeleri başarıyla fırlattığı, Kuzey ve Karadeniz Filolarına ait gemiler ve denizaltıların, deniz ve kara hedeflerine Kalibr seyir füzeleri ve Zirkon hipersonik füzeler fırlattığı vurgulandı.

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Açıklamanın tam metninde "Astrahan bölgesindeki Kapustin Yar Eğitim test sahasında İskender kara tabanlı seyir füzesi ve Arhangelsk bölgesinde bulunan Plesetsk Uzay Üssü’nden, Yars kıtalararası balistik füzesi Kamçatka’daki Kura test sahasına fırlatıldı. Tu-95MS stratejik bombardıman uçakları tarafından havadan fırlatılan seyir füzeleri Pemboi ve Kura menzillerindeki hedefleri vurdu. Barents Denizi'nin sularından Kuzey Filosu’na ait Karelya stratejik nükleer denizaltısından, Kura menzilinde bir balistik füze 'Sineva' (Balistik füze) fırlatıldı” ifadeleri yer aldı.

"TÜM FÜZELER HEDEFLERİ VURDU"

Stratejik caydırıcılık özelliği taşıyan tatbikatta görevlerin eksiksiz olarak tamamlandığı belirtilerek, "Tüm füzeler belirtilen konumlarda belirlenen hedefleri vurdu" ifadeleri kullanıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin
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