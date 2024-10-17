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Dünya bu haberi konuşuyor! Saldırı artık an meselesi: Netanyahu onay verdi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
17.10.2024 01:04
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İran'ın İsrail'e yönelik balistik füzeli saldırı sonrasında Orta Doğu'da tansiyon giderek yükselmişti. İsrail'in nasıl bir karşılık vereceği merak edilirken ABD medyasından dikkat çeken bir açıklama geldi. Netanyahu'nun İran'a saldırıya onay verdiği ifade edilerek saldırının başlamasının an meselesi olduğu belirtildi.

Dünya bu haberi konuşuyor! Saldırı artık an meselesi: Netanyahu onay verdi

İsrail ve İran arasındaki saldırılar Orta Doğu'da tansiyonu yükseltti. İsrail'in peş peşe yaptığı suikastlere karşılık olarak İran, balistik füzeli saldırı düzenlenmişti. Tahran'ın saldırısı dünyada paniğe yol açarken İsrail, bu saldırının karşılığının sert olacağını ifade etmişti.

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PETROL TESİSLERİ VE NÜKLEER SANTRALLER Mİ VURULACAK?

Dünya, İsrail'in yanıtının ne olacağını merak ediyor. Saldırı kapsamında petrol tesisleri ile nükleer santrallerinin vurulması planı da yer alıyordu.

ABD Başkanı Biden, İsrail'in saldırısı ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini aktarmıştı.

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ABD MEDYASI: 'NETANYAHU ONAYLADI'

Yaşanan son gelişmede ABD medyası Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırıyı onayladığını ifade ederek saldırının artık an meselesi olduğu aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
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