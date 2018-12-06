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Dünya bu haberle sarsıldı! ABD savaş gemilerini harekete geçiriyor

DÜNYA HABERLERİ  | 06.12.2018 03:10 | Son Güncelleme

ABD'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlikten dolayı Karadeniz'e savaş gemisi sevk etme hazırlığı yaptığı iddia edildi. Pentagon'un, ABD Dışişlerinden, Türkiye'den Montrö Boğazlar Sözleşmesi kapsamında izin talep etmesini istediği öne sürüldü.

Dünya bu haberle sarsıldı! ABD savaş gemilerini harekete geçiriyor

ABD'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlikten dolayı Karadeniz'e savaş gemisi sevk etme hazırlığı yaptığı iddia edildi.

Amerikan CNN televizyonunun Pentagondan üç yetkiliye dayandırdığı haberinde, Amerikan ordusunun Karadeniz'e savaş gemisi sevk etme hazırlığında olduğu belirtildi. Bu adımların Ukrayna ile Rusya arasında Azak Denizi'ndeki krize yanıt olarak atıldığı ifade edilen haberde ayrıca Pentagon'un ABD Dışişleri Bakanlığından, Montrö Boğazlar Sözleşmesi kapsamında Türkiye'den boğazlardan Karadeniz'e savaş gemilerinin geçişi için izin talep etmesini istediği öne sürüldü.

PENTAGON İDDİALARI TEYİT YA DA YALANLAMAKTAN KAÇINDI

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Pentagon sözcülerinden Eric Pahon, ABD savaş gemilerinin sevkiyatı ve yerleri konusunda herhangi bir bilgi vermeyeceğini aktararak "ABD, Montrö Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerine tamamen bağlıdır. Özel diplomatik iletişimimizin içeriğini açıklamıyoruz." dedi.

AA muhabirine konuşan ABD'li bir yetkili ise ABD donanmasının elinde seçenek bulunması için rutin olarak Türkiye'ye bu tür taleplerin iletildiğini, ABD'nin her yıl onlarca kez Montrö Sözleşmesi çerçevesinde Türkiye'den geçiş talebinde bulunduğunu ancak bunlardan bazen sadece birkaçının icra edildiğini kaydetti.

Karadeniz, ABD'nin Avrupa Komutanlığı (EUCOM) ve 6'ncı filosunun görev bölgesinde yer alıyor.

1936'da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesine göre Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin, Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan askeri deniz araçlarının geçişi konusunda Türkiye'den 15 gün öncesinden izin talep etmesi gerekiyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Rusya Ukrayna Karadeniz Savaş Gemisi

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