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  4. Dünya bu iddiayı konuşuyor! Hamas lideri Sinvar öldürüldü mü? İsrail'den açıklama geldi

Dünya bu iddiayı konuşuyor! Hamas lideri Sinvar öldürüldü mü? İsrail'den açıklama geldi

23.09.2024 07:37
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Hamas lideri İbrahim Haniyye'nin İran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından görevine 6 Ağustos'ta Yahya Sinvar getirilmişti. İsrail devlet televizyonu Gazze'deki saldırılarda Hamas'ın yeni lideri Sinvar'ın öldürülmüş olabileceğini belirtti. Henüz doğrulanmayan bilgi dünya kamuoyunda kendine geniş yer buldu.

İsrail’in, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar’ın Gazze’deki saldırılarda hayatını kaybetmiş olabileceği iddiasını soruşturduğu bildirildi.

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HENÜZ DOĞRULANMADI

İsrail devlet televizyonu KAN’da yer alan haberde, Hamas Siyasi Büro Başkanı Sinvar’ın İsrail’in son saldırılarında hayatını kaybedip kaybetmediğinin araştırıldığı ancak bu iddiayı destekleyecek doğrulanmış bir istihbarat bulunmadığı kaydedildi.

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İKİYE BÖLÜNDÜLER

Haberde, İsrail güvenlik teşkilatının, “Sinvar’ın temas dışı olduğu ya da hayatını kaybettiği konusunda bölünmüş durumda olduğu” yorumuna da yer verildi.

HANİYE

HANİYE'NİN ÖLÜMÜ

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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İsrail Gazze Hamas
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