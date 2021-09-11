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Dünya bu kaçışı konuşuyor! İsrail basını detayları açıkladı

11.09.2021 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail basını, polisin Gilboa Hapishanesinden firar eden 6 Filistinli mahkumun yaya olarak kaçtığı kanısında olduğunu açıkladı.

Dünya bu kaçışı konuşuyor! İsrail basını detayları açıkladı

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi, İsrail polisinin Filistinli mahkumların hapishaneden kaçtıktan sonra yakınlardaki bir bölgede gizlendiği ve toplu hareket etmek yerine gruplara ayrıldığı yönünde soruşturmaya devam ettiğini duyurdu.

Haberde polisin Filistinli mahkumların hapishaneden firar ederken dışarıdan yardım almadıkları ve yaya olarak kaçtıkları düşüncesinde olduğu aktarıldı.

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TÜNEL KAZARAK KAÇMIŞLARDI

Filistinli 6 tutuklu 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN, Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zübeydi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Yakub Nufeyat, Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri, Eyhem Fuad Kemamci, Mahmud Abdullah el-Arıda'nın cezaevinde aynı koğuşta kaldıklarını ve 10 metrelik tünel kazdıklarını bildirmişti.

Dün mahkumlardan 4'ünün yakalandığı duyurulmuştu. İsrail'deki yüksek güvenlikli hapishanelerden biri olan Gilboa Hapishanesi, İrlandalı uzmanların gözetiminde inşa ettirilerek 2004'te açılmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail
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