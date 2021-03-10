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  4. Dünya bu kareyi konuşuyor: Rahibe, askerlerin karşısında diz çöktü!

Dünya bu kareyi konuşuyor: Rahibe, askerlerin karşısında diz çöktü!

10.03.2021 12:15 | Son Güncelleme:
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Dünya bu kareyi konuşuyor: Rahibe, askerlerin karşısında diz çöktü!

1 Şubat'ta yaşanan askeri darbenin ardından şiddetin ve kaosun bitmek bilmediği Myanmar'da önceki gün dikkat çekici bir fotoğraf uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

1 Şubat’tan beri 60’dan fazla insanın yaşamını yitirdiği ve kaosun hüküm sürdüğü Myanmar’da önceki gün kan donduran bir görüntü uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti.

Ülkenin kuzeyindeki Myitkyina’da yaşanan olayda rahibe Ann Rose Nu Tawng isimli rahibe ağır silahlı askerlere adeta yalvarırken görüntülendi. Üzerindeki kostümüyle askerlerin açtığı ateşin karşısına dikilen Rahibe Ann, iki meslektaşıyla birlikte ateşi kısa süreliğine de olsa durdurmayı başardı.

Ağır silahlı askerlerin karşısına çıkan ve dizlerinin üzerine çöken rahibe göstericilere karşı şiddet uygulanmaması için yalvardı.

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Bazı askerler Rahibe Ann ile konuşurken saygıdan dizlerinin üzerine çökerken, rahibenin, “Çocuklara işkence etmeyin onları öldürmeyin, onların yerine beni vurun, beni öldürün” dedi. Fakat askerler rahibenin bu çağrısına kulak asmadı.

Bu fotoğrafın çekilmesinden çok kısa bir süre sonra askerler göstericilere ateş açtı. Olaylarda en az 2 kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Yaşananların ardından açıklama yapan rahibe, “Polis göstericileri kovalıyordu ve gözaltına alıyordu, çocuklar için endişelendim. Çocuklar panik olmuştu ve hiçbir şey yapamadım” dedi.

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