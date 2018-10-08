İlginç savunma: Karım onu öldürmemi istedi!

Avustralya'da, 71 yaşındaki Kevin John Keath ile 68 yaşındaki karısı Kerria Ann'ın "intihar anlaşması" yaptığı ve 68 yaşındaki kadının geride bir mektup bıraktığı öne sürüldü.

Amerikan Newsweek dergisinin haberine göre; Kerria Ann, geride bıraktığı mektupta, kocasından kendisini öldürmesini istediği çünkü intihar edecek cesarete sahip olmadığını yazdığı iddia edildi. İntihar girşimlerininin başarısız olduğunu ve yeterince cesaretinin olmadığını belirten Kerria Ann'ın, "Kevin bana yardım edecek" ifadelerinde bulunduğu öne sürüldü.

Karısını öldürdükten sonra polisi arayan Kevin Keath'ın cinayeti 8 Mart'ta işlediği ve 5 Ekim'de 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Mahkemede, karısına iyilik yaptığını söyleyen 71 yaşındaki Avustralyalı, cinayeti karısının isteği üzerine gerçekleştirdiğini söyledi.

Hakim Bruno Fiannaca, Kevin Keath'ın ifadeleri üzerine, "göreviniz karınıza iyi davranmaktı onu öldürmek değildi" yanıtını verdi. Avustralyalı çiftin, yaptıkları yatırım sonucunda iflas ettikleri belirtildi.

