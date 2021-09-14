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Dünya bu olayı konuşuyor! Beyaz Saray'dan Biden'a sansür

14.09.2021 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de oy kaybeden Joe Biden, katıldığı canlı yayında metnin dışına çıkınca olanlar oldu. Beyaz Saray görevlilerinin yayını anında kesmesi gündemi sarstı.

Dünya bu olayı konuşuyor! Beyaz Saray'dan Biden'a sansür

Yaptığı birçok gaf ile gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray tarafından sansür yedi. Ülke genelinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili açıklamada bulunan Biden'ın konuşası Beyaz Saray'ın YouTube hesabından canlı yayınlandı.

CANLI YAYIN BİRDEN KESİLDİ

Biden konuşmasına devam ettiği sırada reji canlı yayını birden kesti. Konu ABD'nin gündemine gelirken, canlı yayının neden kesildiği merak konusu oldu.

KONUŞMA METNİNİN DIŞINA ÇIKMIŞ

ABD basını, Başkan Biden'ın kendisi için belirlenen konuşma metninin dışına çıktığı ve bu nedenle yayının kesildiğini öne sürdü.

"YANLIŞ BİR ŞEY SÖLMESİNDEN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Biden'ın daha önce de benzer problemler yaşadığı ve yayınlarının bu nedenle kesildiği de belirtildi.Geçmiş dönemde konuya ilişkin konuşan Beyaz Saray yetkilileri, Biden'ın 'yanlış bir şey' söylemesinden endişe duyduklarını da ifade etmişlerdi.

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Anahtar Kelimeler:
Joe Biden
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