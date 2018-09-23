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Dünya bu olayı konuşuyor... Kadın gibi giyinip 150 erkekle birlikte oldu ve gizli kamerayla kaydetti!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.09.2018 12:21 | Son Güncelleme

ABD'de yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Bryan Deneumostier isimli adam bir kadın gibi giyinip sosyal medyada fotoğraflarını paylaşarak erkeklerle birlikte oldu. 150 erkeği gizli kamera ile kaydeden Deneumostier, sonrasında ise bu kişilere şantaj yaptı. Yakalanarak hakim karşısına çıkartılan adam 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Dünya bu olayı konuşuyor... Kadın gibi giyinip 150 erkekle birlikte oldu ve gizli kamerayla kaydetti!

ABD’nin Florida eyaletinde korkunç bir olay ortaya çıktı… Florida’da yaşayan 32 yaşındaki Bryan Deneumostier’in kadın gibi giyinme saplantısı olduğu ve bu şekilde giyinerek yüzlerce erkekle birlikte olduğu yakalandıktan sonra ortaya çıktı.

Evde ve dışarıda kadın gibi giyinerek dolaşmaktan hoşlanan Deneumostier’in, bunu bir şantaj malzemesine dönüştürdüğü belirlendi. Yaz aylarında internet sitelerine yasal olmayan içerik yüklediği gerekçesiyle yakalanan Deneumostier’in kadın kılığına girerek en az 150 erkeği kandırdığı ve onlarla birlikte olduğu açıklandı.

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Önceki gün hakim karşısına çıkan adam, suçunu itiraf ederken bu erkeklerle birlikte olduğu sırada gizlice video kaydı yaptığı belirtildi. Eşcinsel erkekler için bir site açan ve bu videoları burada paylaştığı için yakalanan Deneumostier’in erkeklerin gözlerini bağladıktan sonra video kaydını başlattığı ifade edildi.

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Hakim karşısında suçunu itiraf eden adamın 10 yıla kadar hapis yatması gündemde.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Bryan Deneumostier Gizli Kamera

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