Dünya bu olayı konuşuyor... Kadın gibi giyinip 150 erkekle birlikte oldu ve gizli kamerayla kaydetti!

ABD’nin Florida eyaletinde korkunç bir olay ortaya çıktı… Florida’da yaşayan 32 yaşındaki Bryan Deneumostier’in kadın gibi giyinme saplantısı olduğu ve bu şekilde giyinerek yüzlerce erkekle birlikte olduğu yakalandıktan sonra ortaya çıktı.

Evde ve dışarıda kadın gibi giyinerek dolaşmaktan hoşlanan Deneumostier’in, bunu bir şantaj malzemesine dönüştürdüğü belirlendi. Yaz aylarında internet sitelerine yasal olmayan içerik yüklediği gerekçesiyle yakalanan Deneumostier’in kadın kılığına girerek en az 150 erkeği kandırdığı ve onlarla birlikte olduğu açıklandı.

Önceki gün hakim karşısına çıkan adam, suçunu itiraf ederken bu erkeklerle birlikte olduğu sırada gizlice video kaydı yaptığı belirtildi. Eşcinsel erkekler için bir site açan ve bu videoları burada paylaştığı için yakalanan Deneumostier’in erkeklerin gözlerini bağladıktan sonra video kaydını başlattığı ifade edildi.

Hakim karşısında suçunu itiraf eden adamın 10 yıla kadar hapis yatması gündemde.

