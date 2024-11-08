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Dünya bu vahşeti konuşuyor! 5 yaşındaki üvey oğlunun cinsel organını ısırarak koparttı... Yardım kampanyası başlatıldı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
08.11.2024 09:56
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Brezilya'da yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Mağdur Joao Levi, yaklaşık bir yıl önce üvey babası Jose Ivanilson Ferreira Silva tarafından saldırıya uğradı ve şimdi uzun bir rehabilitasyon süreciyle karşı karşıya. Anne oğlunun tedavisi için yardım kampanyası düzenlerken mahkemede ebeveynlik haklarını kaybettiği ifade edildi.

Dünya bu vahşeti konuşuyor! 5 yaşındaki üvey oğlunun cinsel organını ısırarak koparttı... Yardım kampanyası başlatıldı

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'nın Ceará eyaletinin Canindé bölgesinde üvey baba Jose Ivanilson Ferreira Silva, 5 yaşındaki üvey oğlunun cinsel organını ısırarak koparttı. 26 yaşındaki Jose Ivanilson Ferreira Silva itiraz hakkı olmaksızın 13 yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı. 5 yaşındaki küçük çocuk ise hastaneye kaldırıldı. Çocuğun annesi ebeveynlik haklarından mahrum bırakılırken doktorlar çocuğun cinsel organlarını yeniden bağlayabildi ancak çocuk şimdi ailesinin bunun için para toplamasıyla uzun bir rehabilitasyon sürecinden geçecek.

SUÇU GİZLENEMEKLE SUÇLANDI

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5 yaşındaki Joao Levi'in annesi Sabrina Duarte de Castro, 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı ve ebeveyn hakları elinden alındı. Suçu örtbas etmekle suçlandı ve doktorlara olayları 3 farklı şekilde anlatarak çelişkiler ifadeler kullandığı belirtildi.

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Her iki sanık da 30 Ekim'de, mağdurun genç yaşı nedeniyle ağırlaştırılmış bedensel zarara neden olmaktan suçlu bulundu. Cezalar, Canindé Tek Ceza Mahkemesi Yargıcı Rhaila Carvalho Said tarafından verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya cinsel organ
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