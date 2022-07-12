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Dünya bunu hiç beklemiyordu! Japonya'yı ayağa kaldıran Abe suikastında akılalmaz itiraf

12.07.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya geçtiğimiz cuma gününden beri Japonya'nın eski başbakanı Şinzo Abe'nin uğradığı suikastı konuşuyor. Suikastın arka planı gün yüzüne çıkmaya devam ederken katil zanlısından şoke eden bir itiraf geldi. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) eski personeli olan Tetsuya Yamagami'nin suikastı 1 yıldır planladığı ortaya çıkarken suikastı nasıl gerçekleştireceğine ilişkin fikrini değiştirerek sosyal medya platformu YouTube'a yönelmesi dikkat çekti.

Dünya bunu hiç beklemiyordu! Japonya'yı ayağa kaldıran Abe suikastında akılalmaz itiraf

Şinzo Abe suikastının perde arkası aralanıyor! Tüm dünyayı sarsan suikasttan dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Suikastı gerçekleştiren Tetsuya Yamagami, saldırıya 1 yıldır planladığını, dağlık bölgelerde atış talimi yaparak hazırlandığını itiraf etti. Yamagami'nin ayrıca saldırıyı önce kendi üreteceği el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirmeyi düşündüğü, daha sonra ise fikrini değiştirip silah üretimini öğrenmeye karar verdiği ve YouTube'dan bununla ilgili videolar izlediği öğrenildi.

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1 YIL ÖNCE KARAR VERDİ

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin geçtiğimiz Cuma günü seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından cinayet suçlamasıyla yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. 41 yaşındaki saldırgan Tetsuya Yamagami’nin ifadesinde saldırıyı gerçekleştirmeye 1 yıl önce karar verdiğini söylediği açıklandı. İlk etapta el yapımı patlayıcı üreterek Abe’ye yönelik saldırı gerçekleştirmeyi düşündüğünü söyleyen eski Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli Yamagami’nin, daha sonra fikir değiştirerek silah üretimini öğrendiği ifade edildi.

İNTERNETTEN SİPARİŞ VERDİ

Silah yapmayı video paylaşım sitesi Youtube’dan öğrendiğini itiraf eden zanlının, internetten boş kovan ve barut sipariş ettiği kaydedildi. Ateşli silah yapımında kullanılacak malzemelerin satışının sıkı yasal kısıtlamalara tabi olduğuna dikkat çeken soruşturma kaynaklarının, saldırganın oyuncak havai fişek gibi ürünler satın alarak içindeki barutu kullanmış olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştığı belirtildi. Öte yandan aracında barut kurutmak için kullandığı değerlendirilen metal bir levha bulunan zanlının, şimdiye kadar ürettiği en az 5 farklı el yapımı silahla dağlık alanlarda atış talimi yaptığı öğrenildi.

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ESKİ BAŞBAKAN ABE SUİKAST SONUCU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe geçtiğimiz Cuma günü seçim konuşması yaptığı Nara kentinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay yerinde sağ olarak yakalanan saldırgan, Abe’yi annesinin iflasından sorumlu tuttuğu bir dini grupla ilişkisi olduğu için öldürdüğünü açıklamıştı.

Abe suikastinde şoke eden gelişme!Abe suikastinde şoke eden gelişme!

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Japonya shinzo abe
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