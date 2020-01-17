Dünya bunu konuşuyor! Baba 10, anne 13 yaşında

Daily Star'ın haberine göre Büyük yankı uyandıran olay Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde yaşandı. 7 haftalık hamile olduğu belirtilen kişi henüz 13 yaşında bir çocuk. Baba ise ondan 3 yaş daha küçük, 10 yaşında!

Anne adayı çocuğun 7. sınıfa baba adayının ise henüz ilkokul 4'e gittiği kaydedilirken aile çocuğun doğmasından yana.

Çocuk anne adayının ailesi ise ailelerine yeni bir fert katılacak olmasından dolayı heyecanlı olduklarını belirtiyor.

Ancak skandallar bununla da sınırlı değil! Çocuk anne adayının annesi ileri derece kanser hastası ve halihazırda 3 çocuğu var. Kızının doğum yapmasının ardından çocuklara kimin bakacağı büyük bir tartışma konusu. Aileye ise çocuğun doğumunu destekledikleri için kamu davası açılmış durumda.

Öte yandan okul da hamile çocuğu rahat ettirmek için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı.

Yerel medya ise çocuk anne adayına karşı pek de insaflı davranmadı. Zira çocuk anne adayının zor bir ergenlik geçirdiği, okulu astığı başarısız bir öğrenci olduğu ve holiganlık yaptığı sıkça vurgulanıyor.

Başka bir iddia ise bebeğin babasının 10 yaşındaki oğlan olmadığı yönünde. Kızın başka erkeklerle de cinsel birliktelik yaşadığı belirtiliyor.



