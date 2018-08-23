Dünya bunu konuşuyor! Gerçek halini gören gözlerine inanamıyor

Makyaj, açı, photoshop gibi ufak hilelerle büyük değişim yaşayan insanlar ve mekanlar bakın gerçekte nasıl gözüküyor...

Gerçek halini görünce şaşkına döneceksiniz

1 / 34 Brezilyalı fotoğrafçı paylaştığı fotoğrafta Instagram ve Facebook gibi platformlarda görmekte alışkın olfuğumuz sosyal medyanın sahte dünyasını deşifre etti.

2 / 34 Sosyal medya platformlarını her açtığımızda "mükemmel" kareler görmek mümkün. Ancak bunlardan kaçı gerçeği yansıtıyor?

3 / 34 Photoshop ve filtrelerin fotoğrafçılığın ayrılmaz bir parçası olduğu günümüzde bir karenin gerçek olup olmadığını anlamak amatör bir göze sahip olan bizler için hiç de kolay değil.

4 / 34 Bu durum Instagram ve Facebook gibi her gün milyonlarca karenin paylaşıldığı bu platformdaki çoğu kare için de geçerli.

5 / 34 Zira bu platformlarda yayınlanan binlerce kare orjinal halinden oldukça uzak.

6 / 34 İşte bu durumu kanıtlamak isteyen Brezilya merkezli profesyonel fotoğrafı Gilmar Silva, ilginç bir projeye imza attı.

7 / 34 Silva Çektiği fotoğrafların düzenleme öncesi ve sonrasını gösteren fotoğrafçı, gerçekten sıfırdan bir dünya yaratıldığını gösteriyor.

8 / 34 PERSPEKTİF ÇOK ÖNEMLİ

9 / 34 Fotoğrafçılıkta yanıltıcı bir başka yanı daha var o da perspektif.

10 / 34 Hiçbir teknik hile ve photoshop'a ihtiyaç olmadan yakalanan bu anlar için bir fotoğraf makinesi ve iyi bir hayal gücü yeterli.

11 / 34 İşte sosyal medyanın en çok konuşulan perspektif mucizesi kareleri...

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