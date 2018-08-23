HABER

Dünya bunu konuşuyor! Gerçek halini gören gözlerine inanamıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 23.08.2018 08:25 | Son Güncelleme

Sosyal medyada ortaya çıkan fotoğraflar pek çok kişiyi özendirse de bazen gerçek hiç özenilen gibi çıkmayabiliyor.

Makyaj, açı, photoshop gibi ufak hilelerle büyük değişim yaşayan insanlar ve mekanlar bakın gerçekte nasıl gözüküyor...

Gerçek halini görünce şaşkına döneceksiniz

1 / 34

Brezilyalı fotoğrafçı paylaştığı fotoğrafta Instagram ve Facebook gibi platformlarda görmekte alışkın olfuğumuz sosyal medyanın sahte dünyasını deşifre etti.
2 / 34

Sosyal medya platformlarını her açtığımızda "mükemmel" kareler görmek mümkün. Ancak bunlardan kaçı gerçeği yansıtıyor?
3 / 34

Photoshop ve filtrelerin fotoğrafçılığın ayrılmaz bir parçası olduğu günümüzde bir karenin gerçek olup olmadığını anlamak amatör bir göze sahip olan bizler için hiç de kolay değil.
4 / 34

Bu durum Instagram ve Facebook gibi her gün milyonlarca karenin paylaşıldığı bu platformdaki çoğu kare için de geçerli.
5 / 34

Zira bu platformlarda yayınlanan binlerce kare orjinal halinden oldukça uzak.
6 / 34

İşte bu durumu kanıtlamak isteyen Brezilya merkezli profesyonel fotoğrafı Gilmar Silva, ilginç bir projeye imza attı.
7 / 34

Silva Çektiği fotoğrafların düzenleme öncesi ve sonrasını gösteren fotoğrafçı, gerçekten sıfırdan bir dünya yaratıldığını gösteriyor.
8 / 34

PERSPEKTİF ÇOK ÖNEMLİ
9 / 34

Fotoğrafçılıkta yanıltıcı bir başka yanı daha var o da perspektif.
10 / 34

Hiçbir teknik hile ve photoshop'a ihtiyaç olmadan yakalanan bu anlar için bir fotoğraf makinesi ve iyi bir hayal gücü yeterli.
11 / 34

İşte sosyal medyanın en çok konuşulan perspektif mucizesi kareleri...
12 / 34

13 / 34

14 / 34

15 / 34

16 / 34

17 / 34

18 / 34

19 / 34

20 / 34

21 / 34

22 / 34

23 / 34

24 / 34

25 / 34

26 / 34

27 / 34

28 / 34

29 / 34

30 / 34

31 / 34

32 / 34

33 / 34

34 / 34

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fotoğraf sosyal medya değişim

En Çok Okunan Haberler

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

İbrahim Kalın'dan son dakika Rahip Brunson açıklaması! ABD'ye yanıt verdi!

İbrahim Kalın'dan son dakika Rahip Brunson açıklaması! ABD'ye yanıt verdi!

Galatasaray, Gomis için Al Hilal ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı!

Galatasaray, Gomis için Al Hilal ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı!

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Diğer Haberler
Balıkesir'de kahreden an! Cenazeleri birer birer böyle çıkardılar

Balıkesir'de kahreden an! Cenazeleri birer birer böyle çıkardılar

O ilçede nüfus 25 katına çıktı!

O ilçede nüfus 25 katına çıktı!

O fotoğraflara bir de böyle bakın

O fotoğraflara bir de böyle bakın

Vücudumuzun bu bölgesi ne işe yarıyor?

Vücudumuzun bu bölgesi ne işe yarıyor?

Bayram tatilinde Karadeniz turuna çıkan kafile kabusu yaşadı!

Bayram tatilinde Karadeniz turuna çıkan kafile kabusu yaşadı!

Trabzon'da şiddetli yağış ve heyelandan yol kapandı

Trabzon'da şiddetli yağış ve heyelandan yol kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.