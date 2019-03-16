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Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 16.03.2019 13:01 | Son Güncelleme

Dünya basını, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde Al Nur Cami’ne saldırıda katilin yaylım ateşine engel olmaya çalışırken kurşunlara hedef olan Naeem Rashid’a (49) geniş yer ayırdı.

Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

İngiliz Daily Mail gazetesi, 21 yaşındaki oğlu Talha Rashid’in de vurulduğu saldırıda, katile engel olmaya çalışırken art arda vurulan ve yerde dahi katilin defalarca ateş ettiği Naeem Rashid için ‘kahraman’ ifadesini kullandı.

Pakistanlı Rashid’in canını hiçe sayarak, masumların katlini önlemek için 28 yaşındaki Avustralyalı saldırgan Brenton Tarrant’ın elindeki silahı almaya çalıştığını vurgulayan gazete, Naeem Rashid’in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini yazdı.

Bir çok ülke basını da Naeem Rashid'i haberlerinde 'kahraman' olarak anarak, yaşanan olayın detaylarına yer verdi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda katliam Naeem Rashid Christchurch

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