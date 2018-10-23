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"Dünya Çapında Cemal Kaşıkçı Dostları Derneği" kurulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 15:04 | Son Güncelleme

Mısır'daki Devrimin Yarını Partisi Lideri Dr. Eymen Nur: - "Cemal Kaşıkçı'nın ölümsüzleştirilmesi gereken bir değer olduğunu düşünen herkes derneğin üyesidir" - "Derneğin hedefi, Cemal Kaşıkçı'nın anısını ölümsüzleştirmek. Bu, Kaşıkçı'nın özgürlüğün, gazeteciliğin ve mesleki bağımsızlığın sembolü olduğunu onaylamak için kurulacak bir dernek"

İSTANBUL (AA) - Mısır'daki Devrimin Yarını Partisi Lideri Dr. Eymen Nur, "Dünya Çapında Cemal Kaşıkçı Dostları Derneği" kurulacağını belirterek, "Cemal Kaşıkçı'nın ölümsüzleştirilmesi gereken bir değer olduğunu düşünen herkes derneğin üyesidir." dedi.

Nur, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın resmi işlemler için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından başlatılan dernekleşme çalışmalarını AA muhabirine anlattı.

"Karşıtlığın, rakipliğin hatta nasihatın anlamını bilmeyen bir rejimin karşısındayız." diyen Nur,
Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'daki yönetim sistemine karşıt veya rakip olmadığını, sadece nasihat ettiğini ancak Suudi yönetiminin bu nasihat ve bağımsızlık kararına dahi tahammül etmediğini dile getirdi.

Cemal Kaşıkçı ile 30 yıldır dost olduğunu aktaran Nur, Kaşıkçı'nın yazar olarak bağımsızlığını ve bağımsızlık kararını korumak istediğini kaydetti.

Eymen Nur, herkesi "Dünya Çapında Cemal Kaşıkçı Dostları Derneği" kurmaya davet ettiklerini belirterek, şunları aktardı:

"Cemal Kaşıkçı'nın ölümsüzleştirilmesi gereken bir değer olduğunu düşünen herkes derneğin üyesidir. Dernekte Türk ve Arap gazetecilerden, ABD, Kanada ve Avrupa'dan üyeler var. Sanırım sayılı günler içinde bu derneğin kuruluşunu ilan edeceğiz. Derneğin hedefi, Cemal Kaşıkçı'nın anısını ölümsüzleştirmek. Bu, Kaşıkçı'nın özgürlüğün, gazeteciliğin ve mesleki bağımsızlığın sembolü olduğunu onaylamak için kurulacak bir dernek. Derneğin hedeflerinden bir kısmı da gençleri ve gelecek nesilleri Kaşıkçı'nın adımıyla ilerlemeleri için cesaretlendirmek. Kaşıkçı'nın anısı için etkinlikler düzenlenecek, Cemal'e adalet ve onu öldürenler için intikam istenecek."

Vicdanlı her özgür gazetecinin dernekte kendilerine ortak olduğunu anlatan Nur, derneğin, basının özgürlüğünü savunan bir kuruluş olacağını vurguladı.

Eymen Nur, resmi duruşunu takdir ettikleri Türkiye'nin, Cemal Kaşıkçı olayını insanlığın acısı haline getirdiğini belirterek, Türk yönetiminin başarılı ve akıllıca, ani tepki vermeden büyük netice elde ederek dünyanın Kaşıkçı'ya üzülmesini sağladığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı dernek Eymen Nur Suudi Arabistan

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