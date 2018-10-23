"Dünya Çapında Cemal Kaşıkçı Dostları Derneği" kurulacak

İSTANBUL (AA) - Mısır'daki Devrimin Yarını Partisi Lideri Dr. Eymen Nur, "Dünya Çapında Cemal Kaşıkçı Dostları Derneği" kurulacağını belirterek, "Cemal Kaşıkçı'nın ölümsüzleştirilmesi gereken bir değer olduğunu düşünen herkes derneğin üyesidir." dedi.

Nur, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın resmi işlemler için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından başlatılan dernekleşme çalışmalarını AA muhabirine anlattı.

"Karşıtlığın, rakipliğin hatta nasihatın anlamını bilmeyen bir rejimin karşısındayız." diyen Nur,

Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'daki yönetim sistemine karşıt veya rakip olmadığını, sadece nasihat ettiğini ancak Suudi yönetiminin bu nasihat ve bağımsızlık kararına dahi tahammül etmediğini dile getirdi.

Cemal Kaşıkçı ile 30 yıldır dost olduğunu aktaran Nur, Kaşıkçı'nın yazar olarak bağımsızlığını ve bağımsızlık kararını korumak istediğini kaydetti.

Eymen Nur, herkesi "Dünya Çapında Cemal Kaşıkçı Dostları Derneği" kurmaya davet ettiklerini belirterek, şunları aktardı: