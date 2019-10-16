HABER

Dünya çapında "çocuk istismarı" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 22:50 | Son Güncelleme

Düzenlenen uluslararası operasyonda, çocukların istismar edildiği video görüntüleriyle ilişkili 38 ülkeden 337 kişi gözaltına alındı

Toplam 38 ülkenin emniyet birimlerinin düzenlediği ortak operasyonla dünyanın en büyük çocuk istismar videoları şebekelerinden biri çökertildi.

BBC'nin haberine göre, İngiltere Ulusal Suç Ajansından yapılan açıklamada, 200 binden fazla video içeriğine sahip internet sitesinin 38 farklı ülkedeki 337 kullanıcısı gözaltına alındı.

Yüz binlerce dakikalık video arşivine sahip sitenin, İngiltere, ABD, Güney Kore ve Almanya'daki yetkililerin ortak çalışması sonucunda ve diğer ülkelerdeki emniyet mensuplarının iş birliğiyle çökertildiği kaydedildi.

İngiltere'de geçen yıl yürütülen soruşturma sonucu kapatılan sitenin kullanıcılarının İngiltere, ABD, İrlanda, Güney Kore, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın da aralarında olduğu 38 farklı ülkede bulunduğu aktarıldı.

Şüphelilerin, sitede gerçekleşen kripto para işlemlerinin takibi sonucunda tespit edildiği ifade edildi.

ABD'li yetkililer, sitenin sahibi Güney Koreli 23 yaşındaki Jong Woo Son'ın 9 farklı suçlamayla hapishanede bulunduğunu bildirdi.

Sitenin ilk kez İngiltere'de geçen yıl pedofili suçundan 25 yıl hapse mahkum edilen Matthew Falder'ın soruşturması sırasında fark edildiği belirtildi. 23 çocuk düzenlenen operasyonla kurtarılırken, istismar videolarında yer alan diğer çocukları arama çalışmaları devam ediyor.

PARTNER Hangi burç nasıl tahrik olur? Hangi burç nasıl tahrik olur?
İşte büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar!İşte büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar!
İki aile arasında kavga! Silahlar konuştuİki aile arasında kavga! Silahlar konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuk istismarı gözaltı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

Pompeo'dan Türkiye açıklaması

Pompeo'dan Türkiye açıklaması

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

İşte büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar!

Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga

İki aile arasında kavga! Silahlar konuştu

16 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

İşte Şans Topu'nda kazandıran numaralar

Malatya’da askeri personel taşıyan araç kaza yaptı: 3’ü asker 5 yaralı

Askeri personel taşıyan araç kaza yaptı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 653 oldu

Ağır darbe! MSB son bilançoyu açıkladı

HDP önündeki ailelerden ‘asker selamlı’ destek

HDP önündeki ailelerden ‘asker selamlı’ destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.