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Dünya çapında haftanın fotoğrafları: 24 - 30 Kasım 2018

01.12.2018 18:09 | Son Güncelleme

Dünyanın dört bir yanında bu hafta çekilen binlerce haber fotoğrafından en iyilerini derledik. İşte fotoğraflarla dünyada bu hafta.

Dünya çapında haftanın fotoğrafları: 24 - 30 Kasım 2018

Dünyanın dört bir yanında bu hafta çekilen binlerce haber fotoğrafından en iyilerini derledik. İşte fotoğraflarla dünyada bu hafta.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde cinsiyetçi şiddeti protesto etmek için İstanbul Taksim'deki Tünel Meydanı'nda buluşan ve Taksim Meydanı'na yürümek isteyen kadınları engellemeye çalışan bir kadın polis

Honduraslı göçmen Maria Meza (ortada), beş yaşındaki ikiz kızlarıyla birlikte Meksika - ABD sınırında atılan göz yaşartıcı gazdan kaçarken

Londra'daki Victoria and Albert Müzesi'nde bir konservatör, bir sergi öncesi Traianus Sütunu'nun kalıbı üzerinde çalışırken

Devrimci lider Andres Bonifacio'nun 155. doğumgününü kutlayan aktivistler Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarında Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin kuklasını yakarken

Yemenli Nadia Naharı, yetersiz beslenme nedeniyle yalnızca beş kilo olan beş yaşındaki oğlu Abdelrahman Manash ile birlikte bir klinikte tartılırken

Mısır'daki El Uksur'da, Nil Nehri'nin batı yakasında bütün haline bulunan bir lahit Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halit el Enani (ortada, mavi gömlekli) tarafından açılırken

Rusya'nın başkenti Moskova'dayeni yıl kutlamaları hakkında düzenlenen bir basın toplantısına getirilen şapkalı domuzlar. Çin takvimine göre 2019 domuz yılı olacak

Birleşik Krallık'ın bazı bölgelerini etkileyen Diana Kasırgası'nın yarattığı dalgalardan faydalanan bir sörfçü, Tynemouth'da dalgaların üzerinde

Bangkok'da LGBT hakları için düzenlenen bir yürüyüşe katılan trans performans sanatçıları

İngiltere'deki Windsor Kalesi'nde 20 metrelik Noel ağacı, Noel'e böyle hazırlanıyor

Tüm fotoğrafların telif hakları, altlarında belirtilen ajansa aittir.

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