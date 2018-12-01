Dünya çapında haftanın fotoğrafları: 24 - 30 Kasım 2018

D\u00fcnyan\u0131n d\u00f6rt bir yan\u0131nda bu hafta \u00e7ekilen binlerce haber foto\u011fraf\u0131ndan en iyilerini derledik. \u0130\u015fte foto\u011fraflarla d\u00fcnyada bu hafta.\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nT\u00fcm foto\u011fraflar\u0131n telif haklar\u0131, altlar\u0131nda belirtilen ajansa aittir.G\u00f6ren objektifine sar\u0131l\u0131yor! Kimse kay\u0131ts\u0131z kalam\u0131yorTakside tart\u0131\u015ft\u0131, inince 9 b\u0131\u00e7ak darbesiyle \u00f6ld\u00fcrd\u00fc (2)Ceyhan'daki tefeci operasyonunda 2 tutuklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum