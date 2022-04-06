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  4. Dünya çapında kriz büyüyor! 'Sakın satın almayın' uyarısı yapıldı

Dünya çapında kriz büyüyor! 'Sakın satın almayın' uyarısı yapıldı

06.04.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’da 6 çeşit peynirde listeria bakterisi tespit edilmesinin ardından, Fransa hükümetine ait Rappel Conso internet sitesi tüketicilerden ürünleri iade etmesini istedi. İngiltere ve Fransa’da Nestle markasına ait Buitoni pizzaları yaklaşık 75 çocukta enfeksiyona neden olduğu tespit edilmesinin ardından ürünü satın alan kişilerin ürünü mağazalara geri getirmeleri talep edilmişti. ayrıca Ferrero çikolata şirketine ait Kinder çikolatalarında, escherichia coli bakterisinin tespit edilmesiyle satı

Dünya çapında kriz büyüyor! 'Sakın satın almayın' uyarısı yapıldı

Fransa’da hükümete bağlı Rappel Conso adlı internet sitesinde, Lactalis süt ürünleri şirketinin ülkenin Livarot kentindeki fabrikasında üretilen Normanville ve Graindorge markalarına ait 6 çeşit peynirde listeria bakterisi tespit edildiği açıklandı. Rappel Conso sitesi tüketicilerden, ülke genelinde onlarca zincir markette 15 Mart’tan bu yana satılan 6 çeşit peyniri satın almamalarını, aldıkları peynirleri imha etmelerini ya da iade etmelerini istedi.

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"ENFEKSİYONUN CİDDİ SONUÇLARI OLABİLİR"

Uzmanlar, listeria bakterisinden kaynaklanan listeriosis enfeksiyonunun nadir görülen bir enfeksiyon olmasına rağmen özellikle bağışıklığı zayıf olan kişilerde, hamile kadınlarda ve yaşlılarda çok ciddi sonuçları olabileceğini belirtti. Rappel Conso internet sitesinde yapılan açıklamada, "Bu ürünleri tükettikten sonra ateşi, baş ve vücut ağrısı şikayeti olan kişilerin doktorlarına danışmaları ve bilgi vermeleri rica olunur. Hamile kadınlar, bağışıklığı zayıf kişiler ve yaşlılar özellikle dikkatli olmalıdır. Listeriosis ciddi olabilen ve 8 haftaya kadar kuluçka süresi olan bir enfeksiyondur" ifadeleri kullanıldı.

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Fransa’da Nestle markasına ait Buitoni pizzaları yaklaşık 75 çocukta enfeksiyona neden olduğu tespit edilmesinin ardından ürünü satın alan kişilerin ürünü mağazalara geri getirmeleri talep edilmişti. Ülkede ayrıca Ferrero çikolata şirketine ait Kinder çikolatalarında, escherichia coli bakterisinin tespit edilmesiyle satın alınan ürünlerin iadesi istenmişti.

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