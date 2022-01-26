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Dünya casus yazılım Pegasus'u konuşmuştu! Üretici şirket NSO Group'da şok istifa

26.01.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail yapımı "Pegasus" casus yazılımı, birçok kişinin dinlendiğine ilişkin iddialar üzerine dünya çapında çok konuşulmuştu. Yazılımın üreticisi NSO Group'da ise yeni bir gelişme yaşandı. Şirketin üst yöneticisi (CEO) Asher Levy istifa ettiğini açıkladı. İstifanın "İsrail polisinin Pegasus yazılımıyla kendi vatandaşlarını da izlediği" yönündeki haberlerden bir hafta sonra gelmesi ise dikkat çekti.

Dünya casus yazılım Pegasus'u konuşmuştu! Üretici şirket NSO Group'da şok istifa

İsrail yapımı "Pegasus" casus yazılımı, bir dönem gündemin en önemli başlıklarından biri olmuştu. Pegasus casus yazılımı şimdi ise yazılımın üreticisi NSO Group'da yaşanan bir istifa ile tekrar gündeme geldi. Şirketin üst yöneticisi (CEO) Asher Levy istifa ettiğini duyurdu.

İsrail'in "Walla" haber sitesi, NSO Group'un CEO'su Levy'in istifasını duyurduğu kısa açıklamasını yayımladı.

Açıklamasında, NSO Group'un şirket yöneticiliğinden istifa ettiğini belirten Levy, "Görevimin son bulması ile şirketle ilgili son raporlar arasında hiçbir bağlantı yok." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'DE "POLİS PEGASUS'U DENETİMSİZCE KULLANDI" TARTIŞMASI

İsrail ekonomi gazetesi Catalist'in 18 Ocak'ta yayımlanan "İsrail polisinin, Pegasus'u devlet görevlileri, iş adamları ve muhalif protesto gruplarını izlemek için mahkeme izni veya başka bir denetim olmaksızın kullandığı" yönündeki haberi İsrail'de tartışmalara neden olmuştu.

casus yazılım

Özellikle İsrail polisinin önceki şefleri Roni Alsheich (2015-2018) ve Moti Cohen (2019-2020) döneminde sistemin yasal çerçeve dışında kullanıldığı kaydedilmişti.

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PEGASUS CASUS YAZILIMI DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA KULLANILDI

İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen "Pegasus" isimli casus yazılımın dünyada çeşitli ülkelere satıldığı geçen yıl ortaya çıkmıştı. Bu ülkelerin muhalifleri, avukatları, gazetecileri ve "düşmanlarını" dinlemek için söz konusu yazılıma başvurduğunun açıklanması üzerine skandal daha da büyümüştü.

İsrail'in de bu yazılımı Filistinli yetkililer ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarını dinlemek için kullandığı ortaya çıkmıştı. Şirket, ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı.

(AA)

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İsrail
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