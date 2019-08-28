Kültür ve sanata sağladıkları desteğin de sürdürülebilir ve uzun soluklu projelerle hayat bulmasını önemsediklerine işaret eden Binbaşgil, "29. yılına kesintisiz ve ilk günkü heyecan ile ulaşan Akbank Caz Festivali de bu uzun soluklu projelerimizin en önemlilerinden biri. İstanbul'un sınırlarını aşan Akbank Caz Festivali'nin liselere, üniversitelere ve Anadolu'ya caz ritmini taşıyan önemli bir misyonu var. Akbank Caz Festivali'ni gittikçe artan izleyici kitlesiyle buluşturmaya, 29 yıldır olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz." dedi.

Organizasyonu ve içerik programlamasını yapan Pozitif'ten Festival Yöneticisi Gözde Sivişoğlu da konuşmasında, "Pozitif olarak 29 yıldır Akbank Caz Festivali'nin organizasyonunu üstlenerek, DNA'mızın da temsil ettiği, şehir ve yaşam kültürüne öncülük eden müziğin geliştirici ve dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Bu alandaki etkinliklerin sadece fiziken değil yürekten de destekçisiyiz." ifadelerini kullandı.

- Bu yılın yeni konsepti "Caz Saati"

Festivale, aralarında Akbank Sanat, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Zorlu PSM, Babylon, Caddebostan Kültür Merkezi, Moda Sahnesi, Nardis Jazz Club, Summart Sanat Merkezi, The Badau, Bova, Tamirane Akasya, Avusturya Başkonsolosluğu, Soho House, Zuhal Concept, Sofa Hotel Autograph Collection ve Feriye'nin de bulunduğu 36 ayrı mekan ev sahipliği yapacak.

Lise çağındaki gençlere caz müziğini tanıtma ve sevdirme amacıyla bu yıl sekizincisi düzenlenen "Liselerde Caz Atölyeleri" kapsamında 10 lisede gençler, Türkçe pop ve rock parçalarının caz uyarlamalarıyla beğeni toplayan Yavuz Akyazıcı Project ile bir araya gelerek caz müziğini ve enstrümanlarını daha yakından tanıma fırsatı bulacak.