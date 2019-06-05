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Dünya Çevre Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 13:21 | Son Güncelleme

TEGEL Yönetim Kurulu Başkanı Ceylan Özünel: - "TEGEL olarak petrol temelli deterjanlardan kaynaklanan kimyasal kirliliğin azaltılabilmesi için alternatif olacak doğa dostu temizlik ürünlerinin üretilmesini hedefliyoruz. Bu ürünlerin, erişilebilir fiyatlara ve kadınların ekonomik anlamda güçlenmesine de katkı sağlayacak şekilde bir sosyal girişim modeliyle üretilmesini amaçlıyoruz"

BALIKESİR (AA) - Temiz Gelecek Derneği (TEGEL) Yönetim Kurulu Başkanı Ceylan Özünel, petrol temelli deterjanlardan kaynaklanan kimyasal kirliliğin azaltılabilmesi için alternatif olacak doğa dostu temizlik ürünlerinin üretilmesi için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Özünel, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Kazdağları bölgesi ile Edremit Körfezi'nin altın madeni ve kömürlü termik santraller gibi sanayileşme kaynaklı tehditlerin yanı sıra giderek artan kimyasal kirlilik nedeniyle biyolojik çeşitlilik kaybı başta olmak üzere birçok sorunla karşılaştığını aktardı.

Kocaeli, İzmir ve Mersin körfezlerinde yaşanan kirlilik sorunlarının Edremit Körfezi'nde de yaşanabileceğini dile getiren Özünel, Kazdağları ve Edremit Körfezi'nin Marmara Bölgesi'ndeki önemli doğa alanları ve biyo çeşitlilik açısından önem taşıyan bir bölge olduğunu vurguladı.

Özünel, Kazdağları ve Edremit Körfezi'nin gittikçe artan bir kirlilik tehdidiyle karşı karşıya bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kirliliğin önemli sebeplerinden biri fabrika, otel ve bireylerin atık sularının yeterli arıtma sağlanmadan dere, nehir ve körfeze deşarj etmesidir. TEGEL olarak petrol temelli deterjanlardan kaynaklanan kimyasal kirliliğin azaltılabilmesi için alternatif olacak doğa dostu temizlik ürünlerinin üretilmesini hedefliyoruz. Bu ürünlerin, erişilebilir fiyatlara ve kadınların ekonomik anlamda güçlenmesine de katkı sağlayacak şekilde bir sosyal girişim modeliyle üretilmesini amaçlıyoruz. Doğa Dostu Kendin Yap temizlik ürünlerinin kullanıcılar tarafından test edilmesi için Kazdağları bölgesini pilot uygulama alanı olarak seçtik. Doğa Dostu Kendin Yap Temizlik Ürünlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması projesi faaliyetleri çerçevesinde Nusratlı Köyü Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği (NUSRATDER) üyesi kadınlar tarafından Kazdağları'nda üretilecek olan 'Kendin yap temizlik kitleri'nin ürün geliştirme süreci ve tasarımının tamamlanarak üretim hazırlıklarına başlandı."

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir çevre Edremit Kazdağları

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