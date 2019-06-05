HABER

Dünya Çevre Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 14:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun: - "Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras daha temiz ve yeşil bir dünyadır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras daha temiz ve yeşil bir dünyadır." ifadesini kullandı.

Altun, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Allah'ın bizlere sunduğu güzellikleri korumak şükrümüzün bir parçasıdır. Doğaya ve kainatın tüm canlılarına karşı saygı ve farkındalık, bireylerden devletlere hepimizin sorumluluğudur. Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras daha temiz ve yeşil bir dünyadır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ikinci büyüğü! Korkutan uyarı geldiTürkiye'nin ikinci büyüğü! Korkutan uyarı geldi
CHP Teşkilatı bayramlaştıCHP Teşkilatı bayramlaştı
Balıklıgöl’deki suyun tarihi yolculuğuBalıklıgöl’deki suyun tarihi yolculuğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
5 Haziran Dünya Çevre Günü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

En Çok Okunan Haberler

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

F.Bahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

F.Bahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Bahçelievler'de sokak ortasında karısına kurşun yağdırdı!

Genç kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı!

FETÖ şüphelisi bayram ziyaretinde yakalandı

Bayram ziyaretinde yakalandı!

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!

Sahillerin cankurtaran 'Deniz Kızı'

Sahillerin cankurtaran 'Deniz Kızı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.