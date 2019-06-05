Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutlayarak, "Doğada bizden önce de var olan hayat, bizden sonra da devam etsin istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kurum, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, doğanın canlı ve cansız bütün varlıkların yaşam kaynağı olduğunu belirtti.

Dünyanın ve insanların geleceği ve yaşanabilir bir dünya için çevre ile ilgili hassasiyeti her zaman canlı tutmanın zorunluluğuna işaret eden Kurum, Bakanlık olarak tüm projeleri ve politikalarını çevreye ve doğaya saygılı olma ön koşulu ile yürüttüklerini vurguladı.

Bu kapsamda en büyük projelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" olduğunu aktaran Kurum, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez binamız başta olmak üzere 18 bin 750 kurum/kuruluş binasında sıfır atık sistemine geçtik. Tüm valilik ve belediyelerimizde sıfır atık sistemine geçilmesine ilişkin çalışmalar başlattık. Projenin yaygınlaştırılması için 500 bin kişinin eğitim almasını sağladık. Sıfır Atık Projemizi 2023 yılına kadar tüm Türkiye’de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." bilgisini verdi.