Dünya Çevre Günü nedir? Dünya Çevre Gününe özel mesajlar ve sözler!

Küresel ısınma, çevre kirliliği, iklim değişikliği, yeşil alanların azalması, zararlı atıkların sulara karışması gibi bir çok çevre sorunu son zamanlarda giderek artış gösteriyor. Bu sebeple Dünya Çevre Günü daha çok önem kazanıyor. Dünya Çevre Günü 5 Haziran olarak kabul edildi. Peki Dünya Çevre Günü nedir? İşte Dünya Çevre Gününe özel mesajlar ve sözler!
1973 yılında Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından İsveç'in başkenti Stockholm'de Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı yapıldı. Söz konusu konferansa 133 ülke katılım gösterdi. Çevre Konferası'nda alınan karar ile 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak ilan edildi.
"İnsanlar doğaya karşı sorumluluk duymuyorlar. Doğayı korurlarsa, cezadan korktukları ya da menfaatleri gerektirdiği için koruyorlar."
"Toprağın dostlara ihtiyacı vardır; ona dostça davranalım!"
"Yaşamak! Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim!" (Nazim Hikmet)
“Bir ağaç dikersen, onun meyvelerinden her yiyen, sana sevap kazandıracak, gölgesinde oturan sana sevap kazandıracak, hatta onun tohumunu, meyvesini yiyen kuşlar bile sana sevap kazandıracak.”
"Orman yurdun öz evladı ormansız yok dünya tadı." (Aşık Veysel)
"Kirli çevre insanin ruhunu kirletir, kirli ruhlar çevreyi kirletir." (Aziz Nesin)
"Doğa insanların ihtiyacını karşılayacak bir kaynak topluluğu olarak görmek çevrenin yok olmasına davetiye çıkarmak demektir."
"Doğaya hoyratça davranan toplumlara da insanlar arasındaki ilişkiler de hoyratça oluyorlar." (John Bennet)
"Kıyamet kopmak üzere bile olsa, elinde bir fidan varsa, bu fidanı dikmemezlik etme."
"Bir ulusun gerçek zenginliği, ağaç örtüsüyle ölçülebilir" (Richard St Barbe Baker)
"Bir nokta açıktır: Dünyamız emin ellerde değildir " Yeni dünya düzeni" yeryüzünü ölüme mahkum etmiştir" (Peter F Drucker)