Dünya Cheesecake gününe özel en lezzetli 7 cheesecake tarifi

San Sebastian cheesecake Dönemin en popüler tatlısına geldi sıra. Restoranlarda afiyetle yediğiniz San Sebastian cheesecake'i kendi mutfağınızda pişirmeniz artık mümkün. Tarifin detayları için tıklayın.

Gökkuşağı cheesecake Mutfakta biraz değişiklik yapmaya ne dersiniz? Hem eğlenceli hem de lezzetli alternatif arayanlar için gökkuşağı cheesecake geliyor, tık tık!

Muz pudingli cheesecake Siz hiç pudingli cheesecake yediniz mi? Öyleyse kesinlikle denemelisiniz. Tarifin detayları için tıklayın.

Çikolatalı cheesecake Sofranızı şölene dönüştürmek istiyorsanız üzeri misler gibi krem peynirli krema kaplı bu çikolatalı cheesecake tarifimizi deneyebilirsiniz. Detayları için tıklayın.

Yaz kokulu cheesecake Bu tatlının tadından önce kokusu geliyor sevgili okur! Buram buram yaz kokan cheesecake tadından da yenmiyor. Aman dikkat, parmak ısırtır! Tarifin detayları için tıklayın.

Haydi bakalım, cheesecake gününü de kutlamadık demeyiz :) Bu lezzetli güne özel 5 farklı cheesecake tarifi geliyor, buyursunlar...

Kahveli cheesecake



Kahvenin cheesecake'e bu kadar yakışacağını tahmin edemezdik. Biz bu lezzeti çok sevdik, denemek isteyenlere ise tarifini bırakıyoruz, buyursunlar.

Meyveli mini cheesecake



Tek lokmalık bu kekler hem göze hem de mideye hitap ediyor. Tarifin detayları için tıklayın.



