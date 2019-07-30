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Dünya Cheesecake gününe özel en lezzetli 7 cheesecake tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 30.07.2019 16:49 | Son Güncelleme

Günlerden Dünya Cheesecake günüyse biz de bunu fırsat bilir akşama en lezzetli cheesecake tarifini hazırlarız! Bu 7 tarifin hepsi birbirinden leziz. Seçin, beğenin, pişirin :)

Dünya Cheesecake gününe özel en lezzetli 7 cheesecake tarifi

Haydi bakalım, cheesecake gününü de kutlamadık demeyiz :) Bu lezzetli güne özel 5 farklı cheesecake tarifi geliyor, buyursunlar...

Yaz kokulu cheesecake
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Bu tatlının tadından önce kokusu geliyor sevgili okur! Buram buram yaz kokan cheesecake tadından da yenmiyor. Aman dikkat, parmak ısırtır! Tarifin detayları için tıklayın.

Çikolatalı cheesecake
çikolatalı
Sofranızı şölene dönüştürmek istiyorsanız üzeri misler gibi krem peynirli krema kaplı bu çikolatalı cheesecake tarifimizi deneyebilirsiniz. Detayları için tıklayın.

Muz pudingli cheesecake
muz
Siz hiç pudingli cheesecake yediniz mi? Öyleyse kesinlikle denemelisiniz. Tarifin detayları için tıklayın.

Gökkuşağı cheesecake
gök
Mutfakta biraz değişiklik yapmaya ne dersiniz? Hem eğlenceli hem de lezzetli alternatif arayanlar için gökkuşağı cheesecake geliyor, tık tık!

San Sebastian cheesecake
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Dönemin en popüler tatlısına geldi sıra. Restoranlarda afiyetle yediğiniz San Sebastian cheesecake'i kendi mutfağınızda pişirmeniz artık mümkün. Tarifin detayları için tıklayın.

Kahveli cheesecake
kahveli
Kahvenin cheesecake'e bu kadar yakışacağını tahmin edemezdik. Biz bu lezzeti çok sevdik, denemek isteyenlere ise tarifini bırakıyoruz, buyursunlar.

Meyveli mini cheesecake
meyveli
Tek lokmalık bu kekler hem göze hem de mideye hitap ediyor. Tarifin detayları için tıklayın.


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