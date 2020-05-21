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Dünya Çin'e kilitlendi! Fotoğraflar arka arkaya geliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 21.05.2020 15:45 | Son Güncelleme

80 milyon üyesiyle dünyanın en büyük partisinin yıllık toplantısı, iki buçuk aylık ertelemenin ardından koronavirüs gölgesinde başladı.

Dünya Çin'e kilitlendi! Fotoğraflar arka arkaya geliyor

Koronavirüsün ortaya çıktığı ve dünyaya yayıldığı Çin uluslararası tepkilerin odağına yerleşirken, ülkenin her yıl gövde gösterisi yaptığı Ulusal Halk Kongresi toplantısı iki buçuk aylık gecikmenin ardından bugün toplandı.

Kültür Devrimi'nden (1966-1976) bu yana ilk kez ertelenen toplantının açılışına katılanların maske taktığı ancak sosyal mesafeyi umursamadığı görüldü.

İki yıl önceki zirvede ömür boyu başkanlık yolu açılan Çin lideri Şi Jinping, bugün maske takmadan boy gösterdi. Ülkenin dört bir yanından delegeler otobüslerle Pekin'e ulaştı, dev kongre binasının önünde nöbet tutan askerler ise maskenin yanı sıra eldiven de takıyordu.

Uluslararası haber ajansları Reuters ve AP, başkent Pekin'deki Ulusal Halk Kongresi'nden yüzlerce fotoğrafı dünyaya servis etti. Reuters, kongrenin açılışında kürsüye çıkacak Başbakan Li Keqiang'ın beklendiği gibi ülkenin büyüme ve ekonomik hedeflerini ilan edeceğini bildiriyor.

Bu yıl tüm gözler, beklendiği gibi 2020 sonunda fakirliği bitirme sözü veren Başkan Şi ve ekibinin bunu başarıp başaramayacağına çevrilmiş durumda. En büyük rakibi ABD ile ticaret savaşına giren Çin ekonomisi, koronavirüs nedeniyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,8 küçüldü. Bu yaklaşık 30 yıldır bir ilk.

Çin, son 30 yılın en düşük ekonomik büyüme hedefini geçen yıl yüzde 6-6,5 olarak belirlemişti. Salgınla birlikte 2020 hedefleri kökünden sarsıldı. ABD ile yalnızca ekonomi de değil askeri alanda da kapışan Çin'in savunma bütçesinin ise gayri safi milli hasılanın yüzde 3'ü oranında artırılması bekleniyor.

Yerel medya, söz konusu rakamın bu yılki verilere göre yaklaşık 171,5 milyar dolara tekabül ettiğini aktarıyor. Pekin ve Washington, Güney Çin Denizi'nde sıklıkla gerginlik yaşıyor.

Çin'in 35 seçim bölgesinden 5 yıl için seçilen vekillerden oluşan 2980 kişilik Çin Halk Kongresi, dünyanın en büyük yasama organı ve yılda yalnızca bir kez iki hafta süreyle toplanıyor. Salgının başından beri yüzlerce hükümet yetkilisinin bir araya geldiği en önemli siyasi etkinlik olan toplantı, Çin'in 'salgını kontrol altına aldığı' mesajı da taşıyor.

Her yıl iki hafta süren toplantılar bu yıl salgın nedeniyle yaklaşık 1 haftada bitecek. Halk Kongresi, bu süre içinde sürekli oturumda kalarak çıkarılacak önemli yasal düzenlemeleri ele alacak. Daha sonra ise yasama yetkilerini kendi içinden seçilen 170 delegelik Çin Halk Kongresi Yürütme Meclisi'ne bırakarak, bir sonraki yıla kadar dağılacak.

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