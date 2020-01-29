Dünya Çin uçuşlarını durduruyor

Avrupa'nın en büyük havayolu şirketi, 9 Şubat'a kadar uçuşlarına ara verdiğini açıkladı.Alman havayolu şirketi Lufthansa, Çin'e giden ve Çin'den gelen tüm uçuşlarını 9 Şubat'a kadar durdurduğunu, sadece Hong Kong uçuşlarına devam edeceğin açıkladı. Avrupa'nın en büyük havayolu şirketi olan Lufthansa'nın kardeş şirketleri Swiss ve Austrian Airlines da Çin uçuşlarını gerçekleştirmeyecek. Şirketten yapılan açıklamada sadece şu anda Çin'de bulunan mürettebat ve yolcuların alınması için Çin'e tek bir uçuş yapılacağı vurgulandı,

Şirket, uçuşlarını durdurma kararını Lufthansa uçaklarından birinde koronavirüs şüphesi tespit edilmesi üzerine aldı. Frankfurt'tan kalkarak Nanjing'a inen Lufthansa uçağındaki yolculardan birinde Çinli yetkililer tarafından virüs riski tespit edildiği belirtildi. Çinli yolcunun öksürdüğü ve iki hafta önce de virüsün çıktığı Vuhan kentinde bulundugu ifade ediliyor.

Lufthansa'dan önce başka havayolu şirketleri de Çin uçuşlarını durdurma kararı aldı. İngiliz havayolu şirketi British Airways, ABD'den American Airways, United Airlines, ayrıca Cathay Pacific, Lion Air, Air Seoel, Finair ve Air India da ya Çin'in tamamına ya da belli bölgelerine uçuşlarını durdurma kararı aldı.