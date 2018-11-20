Dünya Çocuk Günü’nde Karamsar Tablo

Dünya Çocuk Günü’nde kamuoyuna yansıyan en dikkat çekici veriler CHP Milletvekili Ali Şeker’den geldi. Türkiye’deki çocuk gebeliğini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne soran Şeker, sonuçları kamuoyuyla paylaştı. Şeker’in paylaştığı sonuçlara göre,
2017 yılı Ocak ayından 2018 yılı Haziran ayına kadar geçen 18 ayda 21 bin 957 çocuk hamilelik nedeniyle hastanelerde kayıt altına alındı. Şeker, ortaya çıkan tabloya göre günde 40’tan fazla çocuğun anne olmaya zorlandığını söyledi.
Çocuklarla ilgili bir rapor da CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl tarafından hazırlandı. Resmi kurumların verilerini inceleyerek raporu hazırladığını belirten Bingöl, 2018 yılının hükümet tarafından, “Çocuk İşçiliği İle Mücadele Yılı” olarak ilan edilmesine rağmen çocuk işçiliğinin önlenmediğini söyledi. Bingöl, AKP döneminde çocuk işçiliğinin yüzde 20 oranında arttığını ve Türkiye’de 2 milyona yakın çocuk işçi olduğunu vurguladığı raporunda, “Çalışan her 10 çocuktan 8'i kayıt dışı olarak çalışıyor. Son 7 yılda 340’dan fazla çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Çalışan çocukların %49,8’i bir okula devam ederken, %50,2’si okula devam edemiyor” dedi.
Bingöl’ün raporunda yer alan bir diğer dikkat çekici konu da tarikatlar oldu. Türkiye’de bir milyon çocuğun tarikatların elinde eğitim gördüğü belirtilen raporda, “Giderek artan bu özel eğitim kurumlarının üçte biri bir tarikata bağlı. Üniversite yurtları hariç tarikat yurtlarında kalan öğrenci sayısı ise 224 bin. İmam hatip lisesi sayısı 2002’de 450 iken, 2017’de bin 408’e çıkarılmış” denildi.
Son 10 yılda 482 bin 908 kız çocuğunun evlendirildiğine dikkat çekilen raporda şu görüşlere yer verildi, “Yılda ortalama 8 bin çocuk istismara uğruyor. Son 10 yılda çocuk istismar davaları ise %700 arttı. Adalet Bakanlığı verilerine göre ceza mahkemelerinde karara bağlanan davalarda ‘çocuğa cinsel istismar’ ile ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçlarının sayısı son 10 yılda 4 kat arttı. Türkiye’deki cinsel suçların yüzde 46’sı çocuklara karşı isleniyor. 15 yaşın altında cinsel istismara uğrayarak doğum yapan çocuk sayısı ise 15 bin 937 olarak kayıtlara geçti.”
Öte yandan 19. Ulusal Çocuk Forumu’nda konuşan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Çocuk işçiliğiyle mücadele” kapsamında, 2018 Ekim ayı sonu itibarıyla müdahale edilen çocuk sayısının 11 bini aştığını açıkladı. Selçuk, “2 bin 969 çocuğun ailesine Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti veya Sosyal Yardımlaşma Vakıfları aracılığı ile destek sağlanmış ve 3 bin 757 çocuğun ailesine yönelik rehberlik hizmeti verilmiştir. Söz konusu çocuklarla ilgili yapılan mesleki çalışmalar sonucunda 228 çocuk bakım kuruluşlarına alınmıştır" dedi.
Bu arada cezaevlerindeki çocukların durumu da bugünün gündemleri arasındaydı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü verilerine göre halen 2 bin 491 çocuk cezaevinde bulunuyor. 743 bebek ise anneleriyle birlikte cezaevinde kalıyor.
Diyarbakır Barosu’nun yaptığı açıklamada da, çocuklara yönelik hak ihlallerinin arttığı vurgulandı. Baro Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Mehmet Emin Çoban, artışların endişe verici olduğunu belirterek, “Ülkemizde 1995 yılında yürürlüğe giren B.M. Çocuk Hakları Sözleşmesi, Amerika dışında bütün dünya ülkelerinin kabul ettiği en geniş katılımlı sözleşmedir. Bu sözleşme ile hüküm altına alınan çocuk haklarına taraf ülkelerce riayet edilmediği, hak ihlallerinin tüm dünyada olduğu gibi ne yazık ki ülkemizde de artarak devam ettiği ve son günlerde bölgemiz özelinde çocuğun yaşam hakkı ihlalinin ciddi anlamda arttığını görmekteyiz. Bir kez daha ifade etmekten çekinmediğimiz ve değişmediği müddetçe de ifade etmeye devam edeceğimiz üzere; Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan çocukların eğitim, ifade özgürlüğü, kendi kültürünü yaşatma ve kendi dilini özgürce kullanma haklarını içeren 17., 29. Ve 30.maddelerine koyduğu çekincenin çocuğun ruhsal gelişimi için doğru olmadığını ve bu çekincelerin derhal kaldırması gerektiğini vurgulamak isteriz” diye konuştu.
Bu arada Diyarbakır’da çocuk alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, “Diyarbakır Çocuk Çalışmaları” adıyla bir ağ kurdu. Ağın amacı çocukların hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması için savunma faaliyetleri yürütmek ve politika geliştirmek. Ayrıca, ağın, doğal afet, savaş/çatışma ve kriz anlarında acil ihtiyaçlar temelinde ortaklaşmak ve harekete geçmek” gibi amaçlar için çalışacağı açıklandı.
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