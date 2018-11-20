Dünya Çocuk Günü’nde Karamsar Tablo

Çocuklarla ilgili bir rapor da CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl tarafından hazırlandı. Resmi kurumların verilerini inceleyerek raporu hazırladığını belirten Bingöl, 2018 yılının hükümet tarafından, “Çocuk İşçiliği İle Mücadele Yılı” olarak ilan edilmesine rağmen çocuk işçiliğinin önlenmediğini söyledi. Bingöl, AKP döneminde çocuk işçiliğinin yüzde 20 oranında arttığını ve Türkiye’de 2 milyona yakın çocuk işçi olduğunu vurguladığı raporunda, “Çalışan her 10 çocuktan 8'i kayıt dışı olarak çalışıyor. Son 7 yılda 340’dan fazla çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Çalışan çocukların %49,8’i bir okula devam ederken, %50,2’si okula devam edemiyor” dedi.

Bingöl’ün raporunda yer alan bir diğer dikkat çekici konu da tarikatlar oldu. Türkiye’de bir milyon çocuğun tarikatların elinde eğitim gördüğü belirtilen raporda, “Giderek artan bu özel eğitim kurumlarının üçte biri bir tarikata bağlı. Üniversite yurtları hariç tarikat yurtlarında kalan öğrenci sayısı ise 224 bin. İmam hatip lisesi sayısı 2002’de 450 iken, 2017’de bin 408’e çıkarılmış” denildi.

Son 10 yılda 482 bin 908 kız çocuğunun evlendirildiğine dikkat çekilen raporda şu görüşlere yer verildi, “Yılda ortalama 8 bin çocuk istismara uğruyor. Son 10 yılda çocuk istismar davaları ise %700 arttı. Adalet Bakanlığı verilerine göre ceza mahkemelerinde karara bağlanan davalarda ‘çocuğa cinsel istismar’ ile ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçlarının sayısı son 10 yılda 4 kat arttı. Türkiye’deki cinsel suçların yüzde 46’sı çocuklara karşı isleniyor. 15 yaşın altında cinsel istismara uğrayarak doğum yapan çocuk sayısı ise 15 bin 937 olarak kayıtlara geçti.”

Öte yandan 19. Ulusal Çocuk Forumu’nda konuşan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Çocuk işçiliğiyle mücadele” kapsamında, 2018 Ekim ayı sonu itibarıyla müdahale edilen çocuk sayısının 11 bini aştığını açıkladı. Selçuk, “2 bin 969 çocuğun ailesine Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti veya Sosyal Yardımlaşma Vakıfları aracılığı ile destek sağlanmış ve 3 bin 757 çocuğun ailesine yönelik rehberlik hizmeti verilmiştir. Söz konusu çocuklarla ilgili yapılan mesleki çalışmalar sonucunda 228 çocuk bakım kuruluşlarına alınmıştır" dedi.