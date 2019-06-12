Ankara Barosu, dünya genelinde her yıl 10 ile 12 bin arasında çocuk işçinin iş kazalarında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ankara Barosu, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ILO sözleşmesi hükümlerince tehlikeli iş sayılacak yerlerin yanı sıra yer altında ve uzun süreli gece işlerinde çocukların çalıştırılmaması gerektiği vurgulandı.

Çocukların sağlık, eğitim, gelişim ve barınma ihtiyaçlarının kamusal olarak karşılanması gerektiği ifade edilen açıklamada, "Sosyal ve ekonomik alanlarda iyileştirmeler yapılmalı ve çocuk yoksulluğuna karşı önlemler alınmalıdır. Türkiye, imzaladığı uluslararası sözleşmelere uymalı, sözleşmelerin uygulanması için gerekli düzenlemeleri yapmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çocuk işçiliği sorununun ciddi boyuta ulaştığına dikkatin çekildiği açıklamada, 2018'de 67 çocuk işçinin iş kazası sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

ILO verilerine göre, dünya genelinde 213 milyon çocuğun çalıştığı, bunun 73 milyonunun ağır ve tehlikeli işlerde bulundukları belirtilen açıklamada, "DİSK verilerine göre Türkiye'de 2 milyondan fazla çocuk çalıştırılıyor. Dünya genelinde yaşanan iş cinayetleri sonucunda her yıl 10-12 bin arası çocuk işçi hayatını kaybediyor." bilgisine yer verildi.