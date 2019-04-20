HABER

Dünya çocukları Antalya’da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 19:12 | Son Güncelleme

Antalya’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 10 farklı ülkeden çok sayıda çocuk el ele tutuşarak, sevgi korteji düzenlendi.

Antalya’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 10 farklı ülkeden çok sayıda çocuk el ele tutuşarak, sevgi korteji düzenlendi. Kortejin ardından ise katılımcı çocuklar ülkelerinin geleneksek dans gösterilerini sundu.

Antalya Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile FOMGED Gençlik Kulübü’nün, ‘Uluslararası Antalya Çocuk Festivali’ bu yıl 20’inci kez düzenlendi. 18 Nisan’da başlayıp, 24 Nisan’da son bulacak festivale Romanya, Estonya, Tayland, Ukrayna, Filistin, Ürdün, Kırgızistan, Letonya, Rusya ve Türkiye olmak üzere, 10 farklı ülkeden 250 civarında çocuk katıldı. Festival kapsamında Atatürk Parkı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar ‘sevgi korteji’ düzenlendi. Yürüyüşte, çocuklar el ele tutuşarak, çocuk bayramını kutladı. Çevredeki vatandaşlar ise şarkılara eşlik edip, alkış tutarak çocuklara destek oldu. Kortejin ardından ise ülkelerin katılımcı çocukları dans gösterilerini sundu. Ülkelerin birbirinden renkli gösterilerini, vatandaşlar da ilgiyle izledi.

Letonyalı Teiksma Ziemele, Türkiye’yi çok sevdiklerini ifade etti. Antalya’da hava şartlarının çok uygun olduğunu dile getiren Ziemele, “Burada başka ülkelerden gruplarla karşılaşmak bizi de mutlu ediyor. Bu festivalde çocuklar bir arada olduğu için çok mutlu oluyorlar.” dedi.

Gösteri yapan Kırgız çocuklar ise, “Çok heyecanlıyız, aynı zamanda çok da mutluyuz. Geleneksel danslarımızı sergilediğimiz için çok gururluyuz. Antalya çok güzel bir şehir, havasını da ayrıca beğendik.” diye konuştu.

Dünya çocukları Antalya’da buluştu

Dünya çocukları Antalya’da buluştu

Dünya çocukları Antalya’da buluştu

Dünya çocukları Antalya’da buluştu

Dünya çocukları Antalya’da buluştu

Dünya çocukları Antalya’da buluştu

Dünya çocukları Antalya’da buluştu

Dünya çocukları Antalya’da buluştu

Dünya çocukları Antalya’da buluştu

Dünya çocukları Antalya’da buluştu

Dünya çocukları Antalya’da buluştu

Dünya çocukları Antalya’da buluştu

Dünya çocukları Antalya’da buluştu

Dünya çocukları Antalya’da buluştu

Dünya çocukları Antalya’da buluştu

Dünya çocukları Antalya’da buluştu

Dünya çocukları Antalya’da buluştu

Dünya çocukları Antalya’da buluştu

Dünya çocukları Antalya’da buluştu

Dünya çocukları Antalya’da buluştu

Dünya çocukları Antalya’da buluştu

Dünya çocukları Antalya’da buluştu

Dünya çocukları Antalya’da buluştu

Dünya çocukları Antalya’da buluştu

Dünya çocukları Antalya’da buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Ünlülerin de dahil olduğu cinsel ilişki tarikatının sır perdesi aralandı!

Ünlülerin de dahil olduğu cinsel ilişki tarikatının sır perdesi aralandı!

Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Beyoğlu'nda 4 katlı binada yangın!

İstanbul'da korkutan yangın!

İstanbul'da dehşet! Vurduğu eşini hastane önüne bırakıp kaçtı

İstanbul'da dehşet! Vurduğu eşini hastane önüne bırakıp kaçtı

Bakan Akar ve komutanlar sınırda

Bakan Akar ve komutanlar sınırda

Irak sınırında 20 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya ağır darbe! En az 20 terörist...

Başkent'te kar yağışı başladı

Başkent'te kar yağışı başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.