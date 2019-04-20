Dünya çocukları Antalya’da buluştu

Antalya Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile FOMGED Gençlik Kulübü’nün, ‘Uluslararası Antalya Çocuk Festivali’ bu yıl 20’inci kez düzenlendi. 18 Nisan’da başlayıp, 24 Nisan’da son bulacak festivale Romanya, Estonya, Tayland, Ukrayna, Filistin, Ürdün, Kırgızistan, Letonya, Rusya ve Türkiye olmak üzere, 10 farklı ülkeden 250 civarında çocuk katıldı. Festival kapsamında Atatürk Parkı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar ‘sevgi korteji’ düzenlendi. Yürüyüşte, çocuklar el ele tutuşarak, çocuk bayramını kutladı. Çevredeki vatandaşlar ise şarkılara eşlik edip, alkış tutarak çocuklara destek oldu. Kortejin ardından ise ülkelerin katılımcı çocukları dans gösterilerini sundu. Ülkelerin birbirinden renkli gösterilerini, vatandaşlar da ilgiyle izledi.

Letonyalı Teiksma Ziemele, Türkiye’yi çok sevdiklerini ifade etti. Antalya’da hava şartlarının çok uygun olduğunu dile getiren Ziemele, “Burada başka ülkelerden gruplarla karşılaşmak bizi de mutlu ediyor. Bu festivalde çocuklar bir arada olduğu için çok mutlu oluyorlar.” dedi.

Gösteri yapan Kırgız çocuklar ise, “Çok heyecanlıyız, aynı zamanda çok da mutluyuz. Geleneksel danslarımızı sergilediğimiz için çok gururluyuz. Antalya çok güzel bir şehir, havasını da ayrıca beğendik.” diye konuştu.