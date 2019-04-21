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Dünya çocukları "Dostluk Festivali"nde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 19:19 | Son Güncelleme

Festivali kapsamında 10 ülkeden 250 çocuk Antalya'nın Akseki ilçesinde ağırlandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde düzenlenen "6. Dünya Çocuklarının Toroslarda Dostluk Buluşması Festivali"nde 10 ülkeden 250 çocuk bir araya geldi.

Akseki Kaymakamlığı, Akseki Belediyesi ve girişimci Mustafa Kavasoğlu'nun katkısıyla düzenlenen festivalde, Türkiye, Romanya, Estonya, Tayland, Ukranya, Filistin, Ürdün, Kırgızistan, Letonya ve Rusya'dan gelen 250 çocuk Sarılar Mahallesi'nde ağırlandı.

Yöresel yemeklerin ikram edildiği çocuklar, tarihi yapıları gezdi. Yöresel kıyafetleriyle şarkı söyleyip dans eden çocuklar ilgiyle izlendi.

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, dünya çocuklarıyla bu yıl 6. kez bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Akseki'de düzenlenen bu tür organizasyonların ilçenin turizminin gelişmesine katkıda bulunmasını arzuladıklarını belirten Nasır, "İnşallah önümüzdeki yıllarda Akseki'nin alternatif turizm alanındaki potansiyelinin değerlendirileceğine, birçok yerli ve yabancı turistin ilçemizi ziyaret ederek turizm sektöründen Akseki'mizin hak ettiği payı alacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan ise dünya çocuklarını ağırlamaktan mutlu olduklarını belirterek her geçen gün bölgeye gelen yabancı misafir sayısının arttığını kaydetti.

Girişimci Kavasoğlu da amaçlarının Akseki'nin Sarıhacılar Mahallesi'ni tanıtıp turizm alanında etkin bir noktaya getirmeyi istediklerini dile getirdi.

Festivale Ürdün'den katılan Merna Sahourı, festival kapsamında birçok ülkenin kültürünü yakından tanıma fırsatı bulduklarını aktararak "Türkiye'ye ilk defa geldim ve burası çok güzelmiş. Burada hem kültürümünüz tanıttık hem de buranın kültürünü tanıdık." diye konuştu.

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Akseki dostluk festivali Dünya Çocukları festival

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