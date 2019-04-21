Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, dünya çocuklarıyla bu yıl 6. kez bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Akseki'de düzenlenen bu tür organizasyonların ilçenin turizminin gelişmesine katkıda bulunmasını arzuladıklarını belirten Nasır, "İnşallah önümüzdeki yıllarda Akseki'nin alternatif turizm alanındaki potansiyelinin değerlendirileceğine, birçok yerli ve yabancı turistin ilçemizi ziyaret ederek turizm sektöründen Akseki'mizin hak ettiği payı alacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Akseki Kaymakamlığı, Akseki Belediyesi ve girişimci Mustafa Kavasoğlu'nun katkısıyla düzenlenen festivalde, Türkiye, Romanya, Estonya, Tayland, Ukranya, Filistin, Ürdün, Kırgızistan, Letonya ve Rusya'dan gelen 250 çocuk Sarılar Mahallesi'nde ağırlandı.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan ise dünya çocuklarını ağırlamaktan mutlu olduklarını belirterek her geçen gün bölgeye gelen yabancı misafir sayısının arttığını kaydetti.

Girişimci Kavasoğlu da amaçlarının Akseki'nin Sarıhacılar Mahallesi'ni tanıtıp turizm alanında etkin bir noktaya getirmeyi istediklerini dile getirdi.

Festivale Ürdün'den katılan Merna Sahourı, festival kapsamında birçok ülkenin kültürünü yakından tanıma fırsatı bulduklarını aktararak "Türkiye'ye ilk defa geldim ve burası çok güzelmiş. Burada hem kültürümünüz tanıttık hem de buranın kültürünü tanıdık." diye konuştu.

