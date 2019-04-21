Dünya çocukları ’Dostluk Festivali’nde buluştu

Antalya’nın Akseki ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘6. Dünya Çocuklarının Toroslarda Dostluk Buluşması Festivali’nde 10 ülkeden 250 çocuk bir araya geldi.

Festivale katılan çocuklar, tarihi Sarıhacılar Mahallesi ve Akseki Cumhuriyet Meydanı’nda dans gösterisi sundu, Etnografya Müzesi’ni, tarihi ipek yolunu, tarihi camiyi ve tarihi düğmeli evleri gezdi. Akseki Kaymakamlığı, Akseki Belediyesi ve girişimci Mustafa Kavasoğlu’nun katkısıyla düzenlenen festivalde Türkiye, Romanya, Estonya, Tayland, Ukranya, Filistin, Ürdün, Kırgızistan, Letonya ve Rusya’dan 2350 çocuk, tarihi Sarıhacılar Mahallesi’nde Aksekili çocuklarla buluştu. Etkinlikte gönüllerince eğlenen çocuklara yöresel yemekler ikram edildi. Çocuklar, Akseki Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan platformda şarkı söyleyerek ülkelerinin halk danslarını sergiledi. Gösteriler, vatandaşlar ve çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, yaptığı açıklamada, dünya çocuklarıyla bu yıl 6. kez bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Her yıl olduğu gibi bu yılda Dünya çocuklarını Akseki’de misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Nasır, "Dünya çocuklarımız önce tarihi Sarıhacılar mahallesinde düğmeli evleri gezdiler. Kervan yolunu yürüdüler ve kendi kültürlerini sergileyen faaliyette bulundular. Daha sonra ise Akseki merkezde bulunan müzeleri gezerek kendi ülkelerinin danslarını bize gösterdiler. Umut ediyoruz ki, bu tür organizasyonlar sayesinde Akseki’de Antalya’daki turizm potansiyelinden hak ettiği değeri alacaktır” dedi.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan da, bu yıl altıncı kez dünya gençlerini ağırlamaktan mutlu olduklarını dile getirerek, dünya çocuklarını tarihi Sarıhacılar Mahallesi’nde tarihi yerleri gezdirdiklerini, her geçen gün bölgeye gelen yabancı misafir sayısının arttığını aktardı.

Girişimci Kavasoğlu da Akseki ile Sarıhacılar Mahallesi’ni tanıtıp turizm alanında etkin bir noktaya getirmeyi amaçladıklarını anlattı. Kavasoğlu, "Bu yıl Toroslar’da Dostluk Buluşması festivalini gerçekleştirdik. 10 ülkeden 250-300 civarında çocuklarımız katıldı. Burada bölgemizin turizm açısından farkında lığını arttırmaktır. Aynı zamanda bu çocuk şenliğini ulusal ve uluslar arası bir projeye dönüştürerek tüm Dünyaya tanıtmaktır. Dolayısı ile. Bölgemizde kültürel ve dostluğu geliştirmek amacı güdüyoruz" ifadelerini kullandı.

Festivale Ürdün’den katılan 22 yaşındaki Merna Sahourı, Ürdün’den Akseki’ye geldiklerini, birçok ülkeden çocuklarla tanışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Türkiye’ye ilk defa geldim. Burada kültürümüzü tanıttık. Akseki’yi çok sevdik. Bu organizasyonu düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum. Buranın da kültürünü tanıdık. Türkiye çok güzel bir ülke, Birçok yeri gezdik" diye konuştu.

Kırgızistan’dan katılan 8 yaşındaki Ilıasova Ilıma, "Bu festivale katıldığım için çok mutluyum. Bu bir yarışma değil, bir festivaldir. Dünya Ülkelerinden gruplar burada bir araya geldi. Bununla daha da gurur ve mutluluk duydum. Ayrıca bu festival barış ve çocukları simgelediği için daha da çok mutluluk duydum. Burada kendi milli danslarımızı gösterdiğimiz için çok gururluyuz " dedi.